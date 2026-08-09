Aligarh News: सभी केंद्रों के ध्यानार्थ::::: चेकिंग के दौरान दरोगा से मारपीट, तीन युवकों ने कान फाड़ा
Aligarh News: -छर्रा थाना क्षेत्र की घटना, नशे में धुत युवकों ने किया पुलिस पर हमला -पुलिस
Aligarh News: छर्रा, संवाददाता। छर्रा थाना क्षेत्र में शनिवार रात वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत तीन युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। हमले में दरोगा का कान फट गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।घटना शनिवार देर शाम की है। छर्रा थाना पुलिस कस्बे में अतरौली-कासगंज चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक आए। पुलिस ने उन्हें रोककर कागजात मांगे। आरोप है कि तीनों शराब के नशे में थे।
चेकिंग का विरोध करते हुए उन्होंने एसआई नरेश कुमार सिंह से गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर युवकों ने दरोगा के साथ धक्का-मुक्की की और फिर गालीगलौज व मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों में से एक ने एसआई के कान पर कड़े से वार कर दिया। हमले में एसआई का कान फट गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथी पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह तीनों को काबू किया। घायल एसआई को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीओ बरला गर्वित सिंह ने बताया कि मामले में दरोगा की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम छर्रा क्षेत्र के बरौली निवासी जय प्रकाश पुत्र गजराज, पवनेश पुत्र अजब सिंह व औरेया जिले के थाना पिचैना क्षेत्र निवासी तरुण पुत्र तेजपाल हैं। तरुण अपने परिचितों से मिलने यहां आया था। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा।
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