Aligarh News: महिला व डॉक्टर की हत्या में दोनों आरोपियों को जेल

परिवार का बयान

क्षेत्र के गांव दुआगढ़ निवासी बुद्धपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि उनका 27 वर्षीय बेटा सत्येंद्र कुमार गांव जिरौली हीरासिंह में अजयपाल के मकान में बनी दुकान में किराए पर रहता था। लेकिन, अजय पाल व उसका लड़का प्रदीप आदि सत्येंद कुमार पर उनकी बहू से अवैध संबंध होने का आरोप लगाते थे। इस कारण से सत्येंद्र कुमार दुकान खाली करके गांव में ही अवधेश ठाकुर से दुकान किराए पर लेकर काम करने लगा। 21 फरवरी को 11 बजे अजयपाल व प्रदीप ने विनीता की घर में हत्या कर लाश को गायब कर दिया। आज तक उसका शव नहीं मिला। इसके बाद सतेंद्र अपने गांव आ गया और गोपी में विजयगढ़ रोड पर दुकान लेकर काम करने लगा। लेकिन, आरोपी सत्येंद्र की भी हत्या करने के फिराक में रहने लगे। इसी अवैध संबंध का बदला लेने को 13 मई की शाम छह बजे सत्येंद्र घर पर था तो बुद्धपाल के मामा का बेटा गांव जिरौली हीरासिंह निवासी योगा उर्फ योगेंद्र पुत्र देशपाल सिंह उसे बुलाकर चांदपुर मोड़ गोपी पर खाली प्लॉट में ले गए। वहां अजयपाल, प्रदीप, उसका भाई शैलपुत्र पहले से मौजूद थे। इन चारों ने मिलकर सत्येंद्र को जबरन जहरीला पदार्थ पानी में घोलकर पिला दिया। करीब एक घंटे बाद बुद्धपाल के बेटे नरेश कुमार ने अपने मोबाइल फोन से सत्येंद्र पर फोन किया और पूछा कि आप घर क्यों नहीं आए तो सत्येंद्र ने कहा कि इन चारों लोगों ने मुझे पानी में कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया है। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे सत्येंद्र को अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई।