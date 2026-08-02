Aligarh News: गोशालाओं की हकीकत देखने के लिए भेजे अधिकारी

Aligarh News: अलीगढ़ के अतरौली में संपूर्ण समाधान दिवस के बाद, डीएम अविनाश कुमार ने गोशालाओं की जांच के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण में गोवंश की संख्या, चारा, पानी, और संक्रमण से बचाव की व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर सुधारात्मक सुझाव भी दिए जाएंगे।

Aligarh News: n समाधान दिवस के बाद डीएम ने चेक लिस्ट देकर अफसरों का दिए आवश्यक निर्देश n गोशालाओं में चारा-पानी व बारिश से बचने के इंतजाम परखेंगे अफसर

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली में लगे संपूर्ण समाधान दिवस के बाद डीएम अविनाश कुमार ने जिला स्तरीय अफसरों को गोशालाओं की जांच के निर्देश दिए। जिला स्तरीय अधिकारी गोशालाओं में पहुंचे और रिपोर्ट डीएम को दी।

निरीक्षण के निर्देश डीएम के आदेश पर पीडी डीआरडीए, डीडीओ, सीवीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, एक्सईएन आरईडी को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के प्रत्येक बिंदु पर स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की जाँच जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न होकर पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ किया जाए। निरीक्षण के दौरान गौ आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश की वास्तविक संख्या, टैगिंग, बीमार एवं स्वस्थ पशुओं की पृथक व्यवस्था, चारे एवं भूसे की उपलब्धता, पशु आहार की खपत, पेयजल, साफ-सफाई, शेड, फॉगिंग, टीकाकरण, गोबर निस्तारण, बायोगैस एवं वर्मी कम्पोस्ट की स्थिति सहित सभी व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया जाए। निर्देश दिए कि पिछले तीन माह में गोवंश की मृत्यु, उसके कारण, पशुओं के उपचार एवं टीकाकरण, हरे चारे की उपलब्धता, चारागाह भूमि का उपयोग, भूसा भंडारण, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत सुपुर्द गोवंश, एनजीओ द्वारा संचालित गौशालाओं की कार्यप्रणाली और नवाचारों का भी सत्यापन किया जाए।

सुधारात्मक सुझाव निरीक्षण के समय संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा व्यवस्थाओं में कमी पाई जाती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए सुधारात्मक सुझाव भी दिए जाएं, ताकि गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जा सके। जिला स्तरीय अधिकारी गोशालाओं की जांच के लिए दौड़ पड़े। जिन गोशालाओं में कमियां मिली वहां पर सुधार के भी सुझाव दिए गए हैं.