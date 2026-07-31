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Aligarh News: सती चरित्र का वर्णन सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के श्री सत्यनारायण मंदिर में श्रीमहाशिवपुराण कथा चल रही है। बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव की महिमा और भक्ति का महत्व बताया। कथा से पापों का नाश और मन की शुद्धि होती है। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

Aligarh News: सती चरित्र का वर्णन सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Aligarh News: अलीगढ़। श्री सत्यनारायण मंदिर, गली कालिया, मानिक चौक में श्रीमहा शिवपुराण कथा चल रही है। दूसरे दिन गुरुवार को कथा बाल व्यास ने भगवान शिव की महिमा व सती चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। बाल व्यास गोविंद महाराज ने कहा कि जिस व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त हो जाता है, वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। शिवभक्ति में पवित्रता, सात्विकता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन की महिमा बताते हुए भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमहाशिवपुराण का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, चित्त शुद्ध होता है तथा भगवान शिव के चरणों में अटूट अनुराग उत्पन्न होता है।

कथा के दौरान बाल व्यास ने वेदुंग ब्राह्मण और पिशाचिनी चंचला की प्रेरणादायक कथाओं का भी वर्णन किया। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार बल्लू, महामंत्री विपिन कुमार, कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, व्यवस्थापक शिवम गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, संजय, लक्ष्मी नारायण, पूर्व पार्षद राहुल वार्ष्णेय, तान्या वार्ष्णेय, ललितेश वार्ष्णेय, कपिल मेहता, कंचन, संतोष वार्ष्णेय, राकेश स्क्रैप, गणेश गुप्ता, श्याम गुप्ता, राधेलाल बालकिशन, कृष्णा गुप्ता, गौसेविका गौरी आर्य, कुसुम गुप्ता उपस्थित रहीं।

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