Aligarh News: रंजिश में महिला कांवड़ियों से बदसलूकी के लगाए आरोप, पिता-पुत्र पकड़े
Aligarh News: मडराक थाना क्षेत्र के आसना अजीतपुर चौकी के पास स्थित पेट्रोल पंप की घटना
Aligarh News: मडराक, संवाददाता। क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर टॉयलेट के बाहर महिला कांवड़ियों के नहाने को लेकर विवाद हो गया। पंप पर नहाने की सुविधा न होने पर मालिक ने महिलाओं को रोका तो उन्होंने बदसलूकी व धमकाने के आरोप लगा दिए। इसी बीच वहां पहुंचे एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने जांच की पता चला कि उस व्यक्ति व उसके पिता का पंप मालिक से लीज के विवाद रंजिश चल रही है। आरोपी ने शाम को भी पुलिस कंट्रोल को फोन करके कांवड़ियों को नहाने न देने की सूचना दी। बार-बार परेशानी उत्पन्न करने पर पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की जा रही है। पिसावा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला कुछ अन्य महिलाओं के साथ कावड़ लेकर लौट रहीं थीं। मडराक क्षेत्र के आसना अजीतपुर चौकी के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर महिलाएं बाथरूम में नहाने गईं। आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक ने गालीगलौज की और धमकाया। कपड़े भी फेंक दिए गए और गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पहुंचकर कांवड़ियों से वार्ता कर उन्हें सकुशल गंतव्य की ओर रवाना किया। सीओ इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि महिला कांवड़ियों से बदसलूकी बात पूरी तरह गलत है। जांच में पता चला है कि पेट्रोल पंप पर टॉयलेट की सुविधा तो है, लेकिन नहाने की व्यवस्था नहीं है। कुछ महिलाओं द्वारा बाहर नहाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिक रामनरेश उपाध्याय ने उन्हें मना किया था। इसी बीच वहां बसंतलाल उपाध्याय पहुंच गए, जिनका रामनरेश से लीज को लेकर विवाद चल रहा है। बसंतलाल व उनके बेटे दुर्गेश ने ही वीडियो वायरल किया。
शाम को फिर से आरोपी ने पुलिस को किया फोन :
शाम को फिर से दुर्गेश ने कंट्रोल रूम को फोन कर दिया कि कावंड़ियों को पंप पर नहाने नहीं दिया जा रहा। इस पर सीओ इगलास मौके पर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों से बात कीं तो उन्होंने इस तरह की घटना से इन्कार किया। इस पर पुलिस ने बसंतलाल व उनके बेटे दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की जा रही है।
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