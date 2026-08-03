Aligarh News: भोले की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, कांवड़ से हुआ जलाभिषेक

Aligarh News: अलीगढ़ में सावन मास के पहले सोमवार पर भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने पवित्र गंगाजल लेकर शिव पर चढ़ाई की और 'बम-बम भोले' के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया। श्रद्धालुओं की चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था भी की गई।

Aligarh News: ग्रामीण अंचल में रातभर भोले के भक्तों के गूंजते रहे जयकारे, शिवालयों में गंगा जल से कराया स्नान, पूजा-अर्चना कर लगाया भोग अलीगढ़, संवाददाता। पवित्र सावन मास के प्रथम सोमवार को अलीगढ़ जनपद के तमाम शिव मंदिरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। हरिद्वार, अनूपशहर, सोरों, रामाघाट, राजघाट से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने उत्साह और पूर्ण विधि-विधान के साथ भगवान शिव पर कांवड़ चढ़ाई।

धार्मिक उत्सव में भक्तों का उत्साह अलीगढ़ जनपद के ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर, खेरेश्वर महादेव मंदिर और मंगलेश्वर महादेव मंदिर, भूमियाबाबा, अतरौली के प्राचीन शिव मंदिर, बंसवा में धरणीधर के साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में में मध्य रात्रि 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। कांवड़ियों के आगमन से पूरा शहर 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान रहा। भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की।

सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। संवेदनशील चौराहों और कांवड़ मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी गई।

कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जगह-जगह सामाजिक संगठनों द्वारा कांवड़ियों के लिए चिकित्सा शिविर और भंडारों का आयोजन किया गया, जहां उनके विश्राम और भोजन की उत्तम व्यवस्था रही।

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धरणीधर पर 111 लीटर गंगाजल चढ़ाने की तैयारी 111 लीटर गंगाजल की कावंड़ चढ़ाएंगे धरणीधर पर

हरदुआगंज। सावन के पावन महीने में रामघाट रोड शिवभक्तों के जयकारों से गूंज उठा है। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। इसी कड़ी में बेसवां क्षेत्र के दस शिवभक्तों की टोली रामघाट से 111 लीटर गंगाजल की भव्य कांवर लेकर आ रही है। टोली के सदस्य प्रवीन चौधरी ने बताया कि यह समूह पिछले चार वर्षों से लगातार रामघाट से जल लाकर धरणीधर बेसवां स्थित शिव मंदिर में चढ़ा रहा है। शनिवार सुबह रवाना हुई यह टोली सोमवार सुबह बेसवां पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी। इस यात्रा में शिवम, दीपक, आसिक, नरेश, आकाश, अभिषेक, एसओ तिवारी और प्रदीप चौधरी शामिल हैं।

शिवालयों में जलाभिषेक की तैयारियां शिव का जलाभिषेक करने को तैयारियां पूर्ण

पिसावा। सावन के प्रथम सोमवार को लेकर कस्बा और ग्रामीण अंचल के शिव मंदिरों में जलाभिषेक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं ने मनकामेश्वर मंदिर और शिवालय मंदिर की विशेष साफ-सफाई की है। गंगा घाटों से पवित्र जल लेकर कांवड़ियों के आने का सिलसिला तेजी से जारी है, ताकि वे भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर सकें। इस दौरान पिसावा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने रास्तों को की साफ-सफाई कर कंकड़-पत्थरों को हटाकर स्वच्छ कर मंदिरों के पास कलई छिड़काव का कार्य पूरा कर लिया है। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित चौधरी, राजकुमार सिंह, गुलशन गोयल और प्रशांत कौशिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

छर्रा में कांवड़ यात्रा का आयोजन छर्रा में कांवड़ यात्रा रवाना, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

छर्रा: सावन के प्रथम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर रविवार को नगर पंचायत छर्रा में भारी धार्मिक उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने लोधी नगर स्थित मां चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो पथवारी मंदिर पहुंची।वहां मंदिर के महंत ने विधिवत पूजा कराकर कांवड़ियों के जत्थे को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। पूरा क्षेत्र "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश बाबा, मुकेश पहलवान, लक्ष्मी माहौर, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह राजपूत, अंकुर गुप्ता और टीटा महाजन सहित भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे।

जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का उत्साह गंगाजल लेकर शिवधामों की ओर जलाभिषेक को बढ़े शिवभक्त

इगलास। पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा आस्था, आत्मबल और देशभक्ति के अनूठे संगम के साथ आगे बढ़ रही है। कंधे पर कांवड़ और ललाट पर भस्म लगाए शिवभक्त 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ पथ की कठिनाइयों को भूलकर शिवधामों की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं में परंपरागत कांवड़ के साथ डाक कांवड़ का विशेष आकर्षण है। कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ पर तिरंगा सजाया है, जिससे भक्ति के साथ देशभक्ति का जोश भी दिखाई दे रहा है। सोमवार सुबह कस्बा के बनखंडी महादेव, सहारा खुर्द के कुमारेश्वर महादेव और बेसवां के धरणीधर धाम पर भव्य जलाभिषेक किया जाएगा।