Aligarh News: शिवालयों में उमड़े भक्त, हर-हर महादेव की गूंज

Aligarh News: कांवड़ियों ने सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अलीगढ़ के प्राचीन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वामी पूर्णानंदपुरी के अनुसार, चार शुभ योगों का संयोग बन रहा है। सतेंद्र सिंह की अनोखी भक्ति की चर्चा है, जिन्होंने मां मंती देवी के वजन के बराबर गंगाजल लाने का संकल्प लिया।

Aligarh News: जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों में कांवड़ियों ने भोले बाबा का किया जलाभिषेक, भक्ति गीतों पर थिरकते रहे भक्त, बम-बम भोले के जयकारे अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार की रात से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के प्राचीन श्री खेरेश्वर महादेव व श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कांवड़ लाने वाले भक्तों के साथ अन्य भक्त भी महादेव पर जलाभिषेक करने पहुंचे। सभी ने बारी-बारी जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की.

प्राचीन मंदिरों में उत्सव अलीगढ़ जनपद के ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर, खेरेश्वर महादेव मंदिर और मंगलेश्वर महादेव मंदिर, भूमियाबाबा, अतरौली के प्राचीन शिव मंदिर, बंसवा में धरणीधर के साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में में मध्य रात्रि 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। कांवड़ियों ने बाबा पर जलाभिषेक किया। इसके अलावा अन्य भक्तों ने भी जल अर्पित किया। भक्त बाबा की आरती करते नजर आए.

रात्रि में भक्तों की भीड़ इधर, श्री अचलेश्वर धाम पर में भी रात से ही भक्तों का आना शुरु हो गया। रात में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। तड़के भक्तों की भीड़ देखी गई.

सावन का शुभ संयोग सात शुभ योगों में सावन का दूसरा सोमवार आज

n स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार पर आज सोम प्रदोष व्रत, एकादशी पारण, कर्क राशि में त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, हंसराज योग, वज्र योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग एक साथ बन रहा है।

n प्रदोष व्रत: सावन का पहला प्रदोष व्रत भी है। यह व्रत भगवान शिव के लिए रखते हैं और पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद होती है. उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 07:05 बजे से है। प्रदोष व्रत करने से दुख, रोग, दोष मिट जाते हैं।

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। श्रावण मास का दूसरा सोमवार इस बार अत्यंत दुर्लभ और फलदायी संयोग लेकर आ रहा है। इस दिन सावन सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस सोमवार को 7 शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा-अर्चना विशेष फलदायी होगी.

ज्योतिषाचार्य पं. ह्रदय रंजन शर्मा ने बताया कि शिव भक्तों के लिए यह दिन दोहरा वरदान है। सावन का महीना और सोमवार दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं, उस पर प्रदोष व्रत का जुड़ना इसे और भी शुभ बना रहा है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 08:00 बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार त्रयोदशी 11 अगस्त सुबह 04:54 तक रहेगी, इसलिए प्रदोष व्रत 10 अगस्त को ही मान्य होगा। इस दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:22 से 05:05 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 से 12:53 बजे तक, सायाह्न संध्या मुहूर्त - शाम 07:05 से 08:09 बजे तक, प्रदोष काल (मुख्य पूजा काल) - शाम 07:05 से रात 09:14 बजे तक, निशिता मुहूर्त - रात्रि 12:05 से 12:48 बजे तक (11 अगस्त) तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम माना जाता है.

सतेंद्र की अनोखी भक्ति मां के वजन के बराबर गंगाजल ला रहे सतेंद्र

पिसावा। सावन के दूसरे सोमवार और महाशिवरात्रि को लेकर कस्बा सहित ग्रामीण अंचल के शिव मंदिरों में जलाभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बृजघाट से गंगाजल लेकर कांवरियों का आगमन शुरू हो गया है।इस बीच, गांव भोजाका के सतेंद्र सिंह की अनोखी भक्ति चर्चा में है। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ मां मंती देवी के वजन के बराबर गंगाजल पांच कलशों में लेकर लौट रहे हैं। क्षेत्र में उनकी इस श्रद्धा की सराहना हो रही है.