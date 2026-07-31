Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन को धन्य बनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: बिहारी जी महाराज मंदिर, पक्की सराय में अयोध्या से आए श्रीराम कथा व्यास दीपक मिश्रा ने श्रद्धालुओं को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि भक्ति से जीवन धन्य होता है और बच्चों को भी संस्कार देने चाहिए। कथा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने संगीत और भजन का आनंद लिया।

Aligarh News: भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन को धन्य बनाएं

Aligarh News: अलीगढ़। बिहारी जी महाराज मंदिर, पक्की सराय में गुरुवार को अयोध्या से आए श्रीराम कथा व्यास दीपक मिश्रा ने श्रद्धालुओं को संबोधित कर भक्ति मार्क पर चलने की प्रेरणा दीं। इस दौरान श्रीराम कथा का वर्णन भी किया। कथा व्यास ने कहा कि मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इसलिए प्रभु की कथा, सत्संग सुने तो निश्चित जीवन सुंदर व्यतीत होगा। यह जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए इसे व्यर्थ न गंवाएं। पल पल प्रभु की शरण में अपना जीवन लगा दें। कहा कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार डालना चाहिए। उन्हें प्रभु श्रीराम और श्रीकृष्ण की कथा सुनानी चाहिए, जिससे उनके अंदर भक्ति जागृत हो सके।

भगवान अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ तो वह चतुर्भुज में दर्शन देते हैं। माता कौशल्या कहती हैं कि प्रभु इस तरह यदि तुम दर्शन दोगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर भगवान श्रीराम बालक स्वरूप में आ जाते हैं और रुदन करने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कंस के कारागार में होता है। माता देवकी विनती करती हैं हे प्रभु तुम रुदन नहीं करना वरना कंस के द्वारपाल और सैनिक सब जाग जाएंगे। फिर कन्हैया शांत हो जाते हैं। कथा व्यास ने कहा कि जब भगवान भी अपने माता पिता की बात मानते हैं तो हमें भी अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। कथा में मोहन लाल ने सुंदर भजन सुनाएं। विष्णु तिवारी, खजान आर्य, अंजू वार्ष्णेय, देवेश वार्ष्णेय, शेखर वार्ष्णेय, ममता वर्मा, रुक्मणी वार्ष्णेय, मंजू वार्ष्णेय, रेखा वार्ष्णेय, मीरा वार्ष्णेय उपस्थित रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।