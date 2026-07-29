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Aligarh News: रफातगंज बालाजी मंदिर में शिष्यों ने लिया गुरूदेव का आर्शीवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर रफातगंज के प्राचीन बालाजी मंदिर में गुरुदेव राजेंद्र बालाजी की उपस्थिति में शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। भगतजी ने भक्तों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। इस अवसर पर कई भक्त भी उपस्थित थे।

Aligarh News: रफातगंज बालाजी मंदिर में शिष्यों ने लिया गुरूदेव का आर्शीवाद

Aligarh News: अलीगढ़। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर रफातगंज स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर पर गुरुदेव राजेंद्र बालाजी क़े सानिध्य में शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। भगतजी ने भक्तों क़े उज्जवल भविष्य की प्रभु से कामना की। इस दौरान किशोर वार्ष्णेय, विष्णुकांत, जितेंद्र सराफ, सुरेंद्र कुमार बजाज, गौरव बालाजी, कमल अग्रवाल, हनी वार्ष्णेय बजाज, अंशुल वार्ष्णेय,यशु, दिनेश वार्ष्णेय, पंकज, अनुज आदि मैाजूद थे।

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