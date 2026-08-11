Aligarh News: शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, लगे बोल बम के जयकारे

Aligarh News: सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। विभिन्न योगों के चलते यह अवसर विशेष फलदायी माना जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मंगलेश्वर महादेव और अचलेश्वर महादेव पर अभिषेक कर पूजा-अर्चना की।

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों ने विभिन्न योगों में बाबा का जलाभिषेक का पुण्य लाभ अर्जित किया। इन दुर्लभ संयोगों के चलते तड़के ही भोले के भक्तों की लाइन मंदिरों में देखी गई। श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर व श्री अचलेश्वर धाम में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा पर जल अर्पित कर बोल बम के जयकारे लगाए।

सावन के दूसरे सोमवार का महत्व सावन के दूसरे सोमवार पर सोम प्रदोष व्रत, एकादशी पारण, कर्क राशि में त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग, हंसराज योग, वज्र योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग एक साथ बना। ये योग भक्तों के लिए विशेष फलदायी माने जा रहे हैं। श्री खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति द्वारा पवित्र श्रावण मास में श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर पर दूसरे सोमवार को श्रावण मेला का आयोजन हुआ। मध्य रात्रि 12 बजे से ही श्री खेरेश्वर महादेव का पूजन कर जलाभिषेक शुरु हो गया। समिति अध्यक्ष गेहराज सिंह ने बताया कि शाम तक लगभग 3 लाख भक्तों ने जलाभिषेक कर दर्शन किए। रात में बाबा का भव्य महाकाल के स्वरूप का शृंगार हुआ, उसके बाद महा आरती की गई। समिति महामंत्री ऋषि ओम शर्मा ने बताया कि रात से ही जलाभिषेक चल रहा है। शाम को पूरे मंदिर परिसर रंग बिरंगे फूल, मालाओं, लाइटों से सजाया गया है। समिति कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भव्य श्रावण मेले में शहर के अतिरिक्त दूर दराज, देहात के लाखों भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि भोलेनाथ के अलग-अलग स्वरूपों की कवर लेकर भक्त आए। रामघाट नरोरा से गंगाजल लेकर भक्तों ने श्री खेरेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया

कांवड़ियों का अभिषेक दूसरे सोमवार को डाक कांवड़, कलश कांवड़ लेकर आए 1000 से अधिक भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक गोविंद, विभाग सेवा प्रमुख मनवीर, लोधा खंड संघ चालक दीपेंद्र, सत्येंद्र ने जलाभिषेक किया। प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार गौतम, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार तौमर, लेखपाल दीपिक वार्ष्णेय, सुरेंद्र कुमार, पंकज सिंह, प्रदीप कुमार, इंस्पेक्टर बालेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी अभिमन्यु शर्मा की पूरी टीम ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया।

महाआरती का आयोजन मुख्य महंत प्रहलाद गिरी गोस्वामी ने रात 9:30 बजे श्री खेरेश्वर महादेव की महा आरती की। इस अवसर पर घमंडी सिंह वर्मा, सोहन लाल, सूबेदार डीएस चौहान, नरेंद्र ठाकुर, राकेश शर्मा, छोटेलाल शर्मा, आनंद गिरि, ऋषि शर्मा, अशोक तोमर, नरेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र सिंह, दिगंबर सिंह, सोनू शर्मा, अमन गिरी, रामकुमार शर्मा, रजनीश तोमर, हरीश कुमार, विश्वजीत सिंह, अविनाश सिंह, केदारी लाल, सुनील सिंह, हिमांशु कश्यप, रामकुमार गुप्ता, ऋषि पाल, अनिल कुमार, नित्तो ठेकेदार मौजूद रहे।

श्री अचलेश्वर महादेव पर उमड़ी भक्तों की भीड़ अचल ताल स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में रविवार रात 12 बजे के बाद से ही बाबा पर जलाभिषेक शुरु हो गया था। यह क्रम देर रात तक जारी रहा। इसके बाद तड़के ही फिर से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गर्भ ग्रह के बार भक्तों की लाइन लग गई। बारी-बारी सभी ने बाबा पर जलाभिषेक किया। समिति ने बताया कि सावन के सोमवार को भक्तों की बेतहाशा भीड़ रहती है। रविवार की रात से सोमवार के पूरे दिन तक करीब 50 हजार से अधिक भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। शाम को महादेव का रुद्राभिषेक हुआ। इसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया।

श्री मंगलेश्वर महादेव पर उमड़े भक्त सावन के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर सुदामापुरी स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 5:30 बजे मंगला आरती का आयोजन श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर मंगलेश्वर बाबा का भव्य एवं मनमोहक शृंगार किया गया। मंगला आरती के दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। बाबा के भव्य शृंगार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि एवं परिवार की मंगलकामना की। इस अवसर पर अमित कुमार भारद्वाज, काकू मंगलेश्वर, निखिल गुप्ता, राहुल उपस्थित रहे।