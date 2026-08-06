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Aligarh News: तालानगरी व छेरत में विकास कार्यों को मिलेगी गति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता तालानगरी व छेरत औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले दिनों में कई

Aligarh News: तालानगरी व छेरत में विकास कार्यों को मिलेगी गति

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता तालानगरी व छेरत औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले दिनों में कई विकास कार्य कराए जाएंगे। इसको लेकर यूपीसीडा ने रूपरेखा तैयार कर दी है। दोनों स्थानों पर सड़क, स्ट्रीट लाइट व पार्कों के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।जिला उद्योग बंधु की बैठक में दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने विकास कार्यों व मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का मुद्दा पूर्व में उठाया था। जिसको लेकर यूपीसीडा ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें तालानगरी में सड़क, इंटरलॉकिंग व स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत समेत अन्य कार्य शामिल हैं। जल निकासी पर पहले ही काम चल रहा है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र छेरत में इंफ्रा संबंधित काम कराया जाएगा।

छेरत सड़कों की मरम्मत, इंटरलाकिंग, नाली निर्माण समेत अन्य काम प्रस्तावित किए गए हैं। आरएम यूपीसीडा ने बताया कि दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। उद्यमियों के सुझाव व मांग पर बदलाव भी किया जा रहा है। हाथरस के सलेमपुर के भूखंडों की बिक्री का आदेश मुख्यालय से होने के बाद की जाएगी।

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