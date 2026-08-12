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Aligarh News: तीज महोत्सव में हुई सांस्कृतिक प्रस्तुति, मचा धमाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में जेसीआई शाइन द्वारा तीज महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने तीज पर्व की परंपराओं और भारतीय संस्कृति को जीवंत किया। 'सात फेरे-सात वचन' कार्यक्रम ने वैवाहिक जीवन के महत्व को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नृत्य, गीत, गेम्स और स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे।

Aligarh News: तीज महोत्सव में हुई सांस्कृतिक प्रस्तुति, मचा धमाल

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। जेसीआई शाइन अलीगढ़ की ओर से तीज महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को आगरा रोड स्थित होटल में तीज को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने तीज पर्व की परंपराओं, रीति-रिवाजों और भारतीय संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान किया। पूरे आयोजन में उमंग, उल्लास और उत्सव का माहौल बना रहा।कार्यक्रम का विशेष आकर्षण ‘सात फेरे-सात वचन’ रहा। इसके माध्यम से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग एवं आपसी जिम्मेदारियों के महत्व को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। सात फेरों और सात वचनों की रस्म ने उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया।

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तीज डायरेक्टर जेसी रितु माहेश्वरी, निधि माहेश्वरी एवं प्रज्ञा माहेश्वरी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में तीज गीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सरप्राइज, गेम्स, आकर्षक उपहार, चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजनों सहित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान सभी की सहमति से दूल्हा-दुल्हन व तीज ब्राइड का चयन भी किया गया, जो आयोजन का खास आकर्षण रहा। जेसीआई शाइन की फाउंडर शिखा अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। शालू वर्मा अध्यक्ष, कृति माहेश्वरी सचिव, प्रीति माहेश्वरी कोषाध्यक्ष का विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा आरती, शिवानी, उषा, रूपाली, सरिता, अर्चना, सीमा, नम्रता, पारुल, भावना, प्राची, रूचि, मनी, जूही, शीतल, प्रभा, स्नेह ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

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