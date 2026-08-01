Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: पशुओं का उपचार करने वाले झोलाछापों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ में, प्रशासन ने अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और घटिया सीमन स्ट्रॉ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। डीएम के निर्देशों पर, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो अवैध गतिविधियों की जांच करेगी।

Aligarh News: पशुओं का उपचार करने वाले झोलाछापों पर होगी कार्रवाई

Aligarh News: झोलाछाप, अपंजीकृत पशु चिकित्सक और घटिया सीमन स्ट्रॉ बेचने वालों पर होगी कार्रवाई अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददातापशुपालकों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिना अनुमति पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान करने वाले पैरावेट, अपंजीकृत पशु चिकित्सक एवं झोलाछाप और निम्न गुणवत्ता के सीमन स्ट्रॉ का अनधिकृत विक्रय करने वालों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।अधिकृत पैरावेट/मैत्री एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता निर्धारित क्षेत्र में संबंधित पशु चिकित्साधिकारी के सुपरविजन एवं निर्देशन में ही कार्य करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच एवं कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम भी गठित कर दी हैं।

ये भी पढ़ें:पदमा में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र किया गया सील

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया है कि जिले में नामित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा पशु चिकित्साधिकारी को टीम लीडर, संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी, औषधि निरीक्षक और संबंधित थानाध्यक्ष शामिल हैं। टीम को क्षेत्र में जांच कर अवैध गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।