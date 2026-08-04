Aligarh News: संगठन विस्तार व ग्राम पंचायत अध्यक्षों के गठन पर मंथन

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता जिला कांग्रेस कार्यालय रेलवे रोड पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता जिला कांग्रेस कार्यालय रेलवे रोड पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार व ग्राम पंचायत अध्यक्षों के गठन पर मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष सोमवीर सिंह ने अध्यक्षता व संचालन डॉ. शंकर लाल ने किया। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष के समक्ष ‌विधानसभा वार आवेदन सौंपे।

बैठक में संगठन के विषय चर्चा ग्राम पंचायत अध्यक्षों के गठन, संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नई नियुक्तियां करने तथा संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। चौधरी गंगाराम को जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष सर्व समिति से नियुक्त किया गया। जिला संगठन उपाध्यक्ष प्रभारी जिला अलीगढ़ मोहम्मद जियाउद्दीन राही, महानगर अध्यक्ष नावेद खान, इरशाद फरीदी, पूरन चंद देशमुख, चौधरी गंगाराम, हरवीर सिंह चौधरी, नौशाद कुरैशी, हेमंत शर्मा, सरदार अजीत सिंह, विकास, डॉ. जैनुल आबिदीन, ओम सिंह प्रकाश, सुमन गौतम, डूंगर सिंह, एससी/एसटी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदीप शर्मा (नगर अध्यक्ष, खैर), प्रदीप सिंह (ब्लॉक अध्यक्ष, बिजौली), वसीम अहमद, इमरान खान, इंद्रपाल सिंह, तनुजा देशराजन, यासमीन जहां, रोशनी सिंह, संजय माथुर, वीरेंद्र शर्मा, मीना शर्मा, सुशांत राजपूत, कुलदीप कुमार मौजूद रहे।

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आवेदन बैठक के दौरान वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों एवं निकायों के संभावित दावेदारों ने जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन सौंपे। आवेदन देने वालों में पूर्व विधायक विवेक बंसल, जिला संगठन उपाध्यक्ष प्रभारी जिला अलीगढ़ मोहम्मद जियाउद्दीन राही 76 (शहर विधानसभा ) और कॉल विधानसभा ऋषि भारद्वाज शहर विधानसभा, मोहम्मद जियाउद्दीन राही, मीना शर्मा कोल विधानसभा 75 , वंदना चौधरी अतरौली, विक्रम सिंह यादव अतरौली, राकेश देशराजन अतरौली, , पूरन चंद देशमुख इगलास विधानसभा, सुमन गौतम इगलास, डॉ. जैनुल आबिदीन बरौली विधानसभा, संजय सिंह माथुर बरौली विधानसभा, इंद्रपाल सिंह जाटव अतरौली, पंडित वीरेंद्र शर्मा बरौली, वसीम रजा छर्रा विधानसभा, चोब सिंह वर्मा खैर नगर पालिका अध्यक्ष पद, सोनू गौतम बरौली विधानसभा, कैलाश बाबू वाल्मीकि इगलास विधानसभा, हरेंद्र राजोरिया खैर विधानसभा, सरदार अजीत सिंह खैर विधानसभा , रोदास सिंह जाटव खैर विधानसभा, योगेंद्र शर्मा अतरौली विधानसभा, डॉ. रिचा कौशिक अतरौली, ज्ञान सिंह दिवाकर इगलास से चुनाव लड़ने को आवेदन किया।