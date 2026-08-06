Aligarh News: महाशिवपुराण कथा का समापन
Aligarh News: अलीगढ़। सत्यनारायण मंदिर में बुधवार को सात दिवसीय महाशिवपुराण कथा का पांच अगस्त को भव्य
Aligarh News: अलीगढ़। सत्यनारायण मंदिर में बुधवार को सात दिवसीय महाशिवपुराण कथा का पांच अगस्त को भव्य हवन-यज्ञ, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। कथा के विश्राम दिवस के बाद आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण एवं क्षेत्र की समृद्धि की कामना की। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कथा के सातवें दिवस कथा व्यास बाल व्यास गोविंद महाराज ने द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा, शिव पूजा विधि व कथा श्रवण के महात्म्य का भावपूर्ण वर्णन किया था। संपूर्ण कथा स्थल हर-हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान रहा। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं से जीवन में शिव भक्ति, नाम-जप व गौ-सेवा अपनाने का आह्वान किया।
इस दौरान देवेंद्र कुमार बल्लू, महामंत्री विपिन कुमार, कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, व्यवस्थापक शिवम गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, संजय, लक्ष्मी नारायण, पूर्व पार्षद राहुल वार्ष्णेय, तान्या वार्ष्णेय, ललितेश वार्ष्णेय, कपिल मेहता, कंचन, संतोष वार्ष्णेय आदि मौजूद थे।
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