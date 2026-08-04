Aligarh News: बेतुल सलात से निकाला चेहल्लुम का जुलूस, हुई मजलिस

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। इमाम हुसैन व उनके परिवार की शहादत के चालीस दिन पूरे होने पर एएमयू बेतुल सलात से चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। सुबह मजलिस के साथ तकरीर हुई। इसके बाद अलम का जुलूस उठा। घोड़ा और ताबूत भी निकाला गया। जुलूस वीसी लॉज से होता हुआ पुन: बेतुल सलात आकर समाप्त हुआ。

मजलिस और तकरीर

मुतवल्ली मुख्तार जैदी ने बताया कि एएमयू के बेतुल सलात में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डॉ. रजा अब्बास ने मजलिस की। लोगों को इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बताया। इस दौरान तकरीर हुई। इसके बाद अलम का जुलूस बाहर निकला। 25 अलम जुलूस में शामिल रहे। इस दौरान घोड़ा (जुलजनाह) भी निकाला गया। इसे हजरत इमाम हुसैन के वफादार घोड़े की याद और शहादत के प्रतीक के रूप में निकाला गया। ये कर्बला की जंग में हुसैन की वीरता, बलिदान व वफादारी को दर्शाता है। साथ ही जनाजे का प्रतीक ताबूत भी निकाला गया। अंजुमनों का मातम करता हुआ जुलूस परिसर में घूमा। दोपहर दो बजे करीब वीसी लॉज की तरफ से होता हुआ जुलूस बेतुल सलात पहुंचा। जुलूस में महिलाएं व बच्चे भी साथ-साथ चले। जगह-जगह लोगों ने काउंटर लगा रखे थे। काउंटर पर दूध, चाय, कोल्ड्रिंक व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। नोहा ख्वानी मजाहिद हुसैन व नजर हुसैन ने की। एएमयू के मुर्तजा जैदी ने तबर्रुख किया। इस अवसर पर जामिन जैदी, हैदर जैदी, मौलाना गुलाम रजा, चमन रिजवी शामिल रहे。