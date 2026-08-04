Aligarh News: बेतुल सलात से निकाला चेहल्लुम का जुलूस, हुई मजलिस
Aligarh News: अलीगढ़ में एएमयू बेतुल सलात से इमाम हुसैन की शहादत के चालीस दिन पूरे होने पर चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। इसमें मजलिस और तकरीर के साथ अलम, घोड़ा और ताबूत निकाले गए। इस दौरान 150 लोगों ने रक्तदान भी किया।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। इमाम हुसैन व उनके परिवार की शहादत के चालीस दिन पूरे होने पर एएमयू बेतुल सलात से चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। सुबह मजलिस के साथ तकरीर हुई। इसके बाद अलम का जुलूस उठा। घोड़ा और ताबूत भी निकाला गया। जुलूस वीसी लॉज से होता हुआ पुन: बेतुल सलात आकर समाप्त हुआ。
मजलिस और तकरीर
मुतवल्ली मुख्तार जैदी ने बताया कि एएमयू के बेतुल सलात में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक डॉ. रजा अब्बास ने मजलिस की। लोगों को इमाम हुसैन की शहादत के बारे में बताया। इस दौरान तकरीर हुई। इसके बाद अलम का जुलूस बाहर निकला। 25 अलम जुलूस में शामिल रहे। इस दौरान घोड़ा (जुलजनाह) भी निकाला गया। इसे हजरत इमाम हुसैन के वफादार घोड़े की याद और शहादत के प्रतीक के रूप में निकाला गया। ये कर्बला की जंग में हुसैन की वीरता, बलिदान व वफादारी को दर्शाता है। साथ ही जनाजे का प्रतीक ताबूत भी निकाला गया। अंजुमनों का मातम करता हुआ जुलूस परिसर में घूमा। दोपहर दो बजे करीब वीसी लॉज की तरफ से होता हुआ जुलूस बेतुल सलात पहुंचा। जुलूस में महिलाएं व बच्चे भी साथ-साथ चले। जगह-जगह लोगों ने काउंटर लगा रखे थे। काउंटर पर दूध, चाय, कोल्ड्रिंक व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। नोहा ख्वानी मजाहिद हुसैन व नजर हुसैन ने की। एएमयू के मुर्तजा जैदी ने तबर्रुख किया। इस अवसर पर जामिन जैदी, हैदर जैदी, मौलाना गुलाम रजा, चमन रिजवी शामिल रहे。
रक्तदान शिविर
150 लोगों ने किया रक्तदान
बेतुल सलात में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। जंजीरी मातम की जगह रक्तदान शिविर लगाया गया। डॉ. वशी की देखरेख में 150 लोगों ने रक्तदान किया। लोगों का मानना है कि ये रक्त किसी की जान बचाने के काम आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए इससे बड़ी राहत की बात और कोई नहीं हो सकती।
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