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Aligarh News: मंदिरों पर रहे सफाई, जलभराव न हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अतरौली में नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम आवास योजना में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। उन्होंने अवैध वसूली के खिलाफ सख्ती दिखाई और नगर की बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सफाई, जलभराव रोकने और गलत स्ट्रीट लाइट को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया।

Aligarh News: मंदिरों पर रहे सफाई, जलभराव न हो

Aligarh News: अतरौली, संवाददाता। नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी ने पालिका कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया। चेयरमैन ने चेतावनी दी कि आवासों की जांच के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायत मिलने पर कुछ कर्मियों को पहले ही हटाया जा चुका है, और जांच जारी है। चेयरमैन ने नगर की बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि सावन मास में मंदिर मार्गों पर विशेष सफाई रखी जाए और जलभराव रोकने के लिए दो सक्शन मशीनें हमेशा तैयार रहें।

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इसके अलावा, उन्होंने खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने, पेयजल टैंकरों की आंतरिक सफाई सुनिश्चित करने और सड़कों के गड्ढों व खुले मैनहोलों को तत्काल दुरुस्त करने के आदेश दिए। सुबह 10 बजे तक 'डोर टू डोर' कूड़ा उठान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सफाई निरीक्षक ऋषिपाल सिंह सहित तमाम पालिका अधिकारी व सफाई नायक मौजूद रहे।

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