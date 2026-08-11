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Aligarh News: बाबा का गोपेश्वर के स्वरूप में किया शृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर महंत योगी कौशल नाथ द्वारा बाबा श्री महाकाल का गोपेश्वर रूप में श्रंगार किया गया। इसके बाद महाआरती हुई और भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रसाद का वितरण भी किया गया।

Aligarh News: बाबा का गोपेश्वर के स्वरूप में किया शृंगार

Aligarh News: अलीगढ़। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार के उपलक्ष्य में बाबा श्री महाकाल का गोपेश्वर रूप में शृंगार महंत योगी कौशल नाथ द्वारा किया गया। शाम को महाआरती के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ। प्रसाद वितरण किया गया। कृष्णा बृजवासी, दिव्यांशु, दीपक, गौरव, मुनेंद्र उपस्थित रहे।

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