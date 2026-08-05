Aligarh News: बिना रुपये पेट्रोल भरवाया, सेल्समैन को कार में डालकर ले गए, मारपीट

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के धनीपुर मंडी स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात को तेल डलवाने पहुंचे कार सवारों ने सेल्समैन से मारपीट की। आरोप है कि रुपये का भुगतान किए बिना जा रहे कार सवारों को रोकने पर सेल्समैन को कार में डालकर ले गए। फिर मारपीट करते हुए करीब ढाई किलोमीटर दूर जाकर हाईवे पर छोड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धनीपुर मंडी पर कुमार सर्विस स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। यहां के मैनेजर जसवंत सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। उनके अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार पंप पर तेल डलवाने आई थी।

इसमें तीन लोग सवार थे। युवकों ने करीब 3600 रुपये में गाड़ी का टैंक फुल कराया। फिर ऑनलाइन पेमेंट फेल होने की बात कहते रहे। इस बीच गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। सेल्समैन अनिकेत ने अपने मोबाइल नंबर पर रुपये डालने को कहा तो वो भी फेल होने की बात कहने लगे। इसी बीच बिना भुगतान किए भागने लगे। सेल्समैन ने रोकने का प्रयास किया तो उसे भी गाड़ी में डालकर ले गए। रास्ते में उसके साथ मारपीट की और उसे बौनेर बिजलीघर के पास फेंककर फरार हो गए। बाद में पता चला कि आरोपी नशामुक्ति केंद्र चलाते हैं, जो सिंधौली पर है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें गाड़ी और आरोपियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर महुआखेड़ा डीके सिसोदिया ने बताया कि मामला बिना रुपये पेट्रोल भरवाने का है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।