Aligarh News: जवान के मकान से लाखों की चोरी

जट्टारी, संवाददाता। जट्टारी के मोहल्ला पांचविसा में बुधवार की रात चोरों ने बीएसएफ जवान के बंद मकान से लाखों का माल पार कर दिया। परिवार दूसरे मकान में सो रहा था। सूचना मिलते ही सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहंुच गया। फॉरेंसिंक टीम ने मौके से साक्ष्ए एकत्रित किए हैं। अभी तक पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी है।

पुलिस की कार्रवाई

मोहल्ला पांचविसा निवासी कल्लू पुत्र प्रताप सिंह बीएसएफ में जवान हैं। पुलिस के अनुसार परिवार दूसरे मकान में सो रहा था। तभी देर रात चोर बंद मकान के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। चोर घर से सोने-चांदी के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह प्रभात फेरी पर निकले लोगों ने घर का गेट खुला देखा और इसकी सूचना परिवार को दी, जिसके बाद चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही थाना पुलिस व सीओ मौके पर पहंुच गए। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि बंद मकान से चोरी का मामला सामने आया है। अभी तहरीर नहीं दी गई है। अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।