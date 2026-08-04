Aligarh News: दूध डेयरी मैनेजर और दो अन्य पर हॉकी-डंडों से हमला

Aligarh News: जट्टारी में एक दूध डेयरी के मैनेजर पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि मां-बेटे को घर में घुसकर पीटा गया। इसके अलावा, दंपती पर भी दबंगों ने हमला किया और लूटपाट की। पुलिस ने सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: जट्टारी, संवादाता। टप्पल थाना क्षेत्र के कस्बा जट्टारी में सोमवार सुबह कार सवार बदमाशों ने एक दूध डेयरी के मैनेजर पर हॉकी और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना सुबह करीब 8:15 बजे की है, जब माधव डेयरी के मैनेजर परवेंद्र (निवासी बुलंदशहर) स्कूटी से दूध टैंकर का वजन कराने जा रहे थे तभी अंडारेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़ी हरियाणा नंबर की एक्सयूवी कार से उतरे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने आए स्टील दुकान संचालक गुलवीर सिंह और डेयरी के दूध रिसीवर जितेंद्र को भी हमलावरों ने पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर कार में सवार दो महिलाओं को मौके पर ही छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल कराया है। गंभीर रूप से घायल परवेंद्र और गुलवीर को अलीगढ़ रेफर किया गया है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है。

मां-बेटे को घर में घुसकर पीटा, पांच पर केस दर्ज जट्टारी। जरतौली गांव में घर का एक कमरा हटाने के पुराने विवाद में पांच लोगों ने देर रात एक घर पर हमला कर मां-बेटे को बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित योगेश कुमार के अनुसार, 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे गांव के ही विवेक, मोनू, कुलदीप, मनोज और प्रेमशंकर जबरन उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज का विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में योगेश और उनकी मां शिमला देवी के सिर फट गए। टप्पल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

पति-पत्नी को पीटा, सोने के गहने लूटे, पांच पर मुकदमा जट्टारी। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव घांघौली में बच्चों के 'चप्पल-मारी' खेल से उपजे विवाद में दबंगों ने एक घर में घुसकर दंपती पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। 30 जुलाई को खेल के दौरान चप्पल लगने पर बबीता नामक महिला ने बच्चों को डांटा था। इसी रंजिश में अगले दिन सत्यदेव, पवन समेत पांच नामजद आरोपियों ने घर में सो रहे नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी बबीता को बेरहमी से पीटा। हमले में महिला का कान फट गया और दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावर सोने के कुंडल व चेन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गली के विवाद में दंपति पर हमला, पति का सिर फोड़ा जट्टारी। थाना टप्पल क्षेत्र के गांव जहानगढ़ में 1 अगस्त को गली के मामूली विवाद में दबंगों ने एक दंपती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। पीड़िता उर्मिला के अनुसार, गांव के धर्मवीर, श्याम, इमरत, उम्मेद देवी, नितिन और देवेश लाठी-डंडे व फावड़ा लेकर उनके घर पहुंचे। आरोपियों ने उर्मिला के पति गजेंद्र सिंह को जबरन खींचकर अपने घर ले जाकर लाठियों से सिर फोड़ दिया। बीच-बचाव करने आई उर्मिला को भी गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों की जान बचाई। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि छह नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।