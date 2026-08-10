Aligarh News: कार का शीशा तोड़ा, विरोध पर मारपीट

Aligarh News: खैर, संवाददाता। रास्ता रोककर कार का शीशा तोड़ने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर नामजद आरोपी ने चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी हमलावर मारपीट करते रहे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद सहित चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरकन नगरिया निवासी नैपाल सिंह पुत्र जनक सिंह के अनुसार चार अगस्त को वह किसी काम से एदलपुर गए थे। रास्ते में अमन व चार अज्ञात लोगों ने उनकी कार को रोक लिया और कार का शीशा तोड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि आरोपी पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे। हमले में नैपाल सिंह के सिर व कंधे में चोटें आईं। पीड़ित ने मारपीट के दौरान जेब में रखे 20 हजार रुपये गायब होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अमन सहित चार अज्ञात के खिलाफ एकराय होकर एकत्रित होने, गाली-गलौज, मारपीट व तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ संजीव कुमार ने मामले की जांच दरोगा रवेंद्र यादव को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.