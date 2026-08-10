Aligarh News: कार का शीशा तोड़ा, विरोध पर मारपीट
Aligarh News: एक व्यक्ति ने कार का शीशा तोड़ने के खिलाफ विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों की मौजूदगी में भी धावा जारी रहा। पीड़ित के साथ 20 हजार रुपये भी गायब हुए। मामले में पुलिस ने चार अज्ञात लोगों और एक नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
Aligarh News: खैर, संवाददाता। रास्ता रोककर कार का शीशा तोड़ने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर नामजद आरोपी ने चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी हमलावर मारपीट करते रहे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद सहित चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरकन नगरिया निवासी नैपाल सिंह पुत्र जनक सिंह के अनुसार चार अगस्त को वह किसी काम से एदलपुर गए थे। रास्ते में अमन व चार अज्ञात लोगों ने उनकी कार को रोक लिया और कार का शीशा तोड़ दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि आरोपी पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे। हमले में नैपाल सिंह के सिर व कंधे में चोटें आईं। पीड़ित ने मारपीट के दौरान जेब में रखे 20 हजार रुपये गायब होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अमन सहित चार अज्ञात के खिलाफ एकराय होकर एकत्रित होने, गाली-गलौज, मारपीट व तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ संजीव कुमार ने मामले की जांच दरोगा रवेंद्र यादव को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
नगला तुरावली में मां-बेटी से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज
हरदुआगंज। कस्बा जलाली के नगला तुरावली में एक कलयुगी जेठ ने अपनी ही सगे भाई की पत्नी और भतीजी को बेरहमी से पीट दिया। पीड़िता दीपमाला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2 जुलाई 2026 की रात उसका जेठ महाराज सिंह घर के बाहर खड़ी भतीजी के साथ गाली-गलौज कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने बेटी और बीच-बचाव करने आई मां, दोनों की जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर जब ग्रामीण दौड़े, तो आरोपी घर का दरवाजा पत्थरों से तोड़कर और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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