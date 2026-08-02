Aligarh News: मुकदमे की रंजिश में भाई-बहन से मारपीट, छेड़छाड़
Aligarh News: अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसकी बहन पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। उन्हें गाली देकर लाठी-डंडों से पीटा गया। आरोपियों ने बहन के साथ छेड़छाड़ भी की। इससे पहले बहन ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Aligarh News: अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र में मुकदमे की रंजिश में आरोपियों ने भाई-बहन के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि बहन से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने एसएसपी से शिकायत की थी। इसमें कहा था कि 31 जुलाई को सुबह नौ बजे वह बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी अतुल, विकास, सतेंद्र व अंकुश गालीगलौज करने लगे। कहने लगे कि तुमने हमारे खिलाफ मुकदमा लगाकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडा व लोहे की रॉड से मारपीट कर दी।
लात-घूंसों व थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा। बहन बचाने के लिए आई तो उससे भी गालीगलौज व छेड़छाड़ कर दी। बाल पकड़कर खंरजे पर घसीट लिया और जान से मारने की कोशिश की। बीचबचाव में आई मां से भी मारपीट की गई। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ वादी की बहन ने पूर्व में 20 जून 2023 को थाना बन्नादेवी में मारपीट-छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी की रंजिश में आएदिन धमकी दी जाती हैं। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
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