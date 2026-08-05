Aligarh News: सत्य की विजय पर अखाड़ों में उत्सव, पहलवानों ने लगाए जयकारे
Aligarh News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय द्वारा आरोपों से बरी किए जाने के बाद अलीगढ़ के कुश्ती अखाड़ों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। जिला कुश्ती संगठन ने समारोह आयोजित किया जिसमें युवा पहलवानों ने बृजभूषण के सम्मान में जयकारे लगाए। सभी ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई।
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी किए जाने के उपरांत मंगलवार को जनपद अलीगढ़ के एक दर्जन से अधिक अखाड़ों में हर्ष, उल्लास और उत्सव मनाया गया। जिला कुश्ती संगठन, अलीगढ़ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में युवा पहलवानों ने जोरदार जयकारे लगाए।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कुश्ती संगठन के अध्यक्ष नवाब हैदर अली खान असद ने की, जबकि पूरे आयोजन का संचालन एवं समन्वय जिला सचिव भगत सिंह बाबा ने किया। उन्होंने स्वयं जनपद के विभिन्न अखाड़ों का भ्रमण कर पहलवानों के बीच लड्डू वितरित किए और इस खुशी को सभी के साथ साझा किया।
भोजपुरा स्थित अखाड़े में नौशाद खलीफा के नेतृत्व में दर्जनों पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह का चित्र सीने से लगाकर उनके सम्मान में जयघोष किया। इस अवसर पर जिला कुश्ती संगठन के अध्यक्ष नवाब हैदर अली खान असद, जिला सचिव भगत सिंह बाबा और जिला ओलंपिक एसोसिएशन अलीगढ़ के सचिव मज़हर उल कमर का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एएमयू के पूर्व कुश्ती कप्तान शोएब गद्दी, सहित पहलवानों में मुख्य रूप से राशिद, सरफ़ू, मुरसलीन, हनीफ, सल्लू, सालिम काशिफ, अज़ीम, मुस्तफा, अज़हर, आकिब, मुज़म्मिल, नबिया, नाज़िम, अरबाज़, राजा, समीर आदि मौजूद रहे।
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