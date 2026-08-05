Aligarh News: डीजे बंद कराने पर नामजदों ने की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज
Aligarh News: हरदुआगंज में एक शादी समारोह के दौरान तेज डीजे बंद कराने पर दो युवकों ने पीड़ित Rahul पर हमला किया। पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराया है और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
Aligarh News: हरदुआगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के कस्बा हरदुआगंज के एक मौहल्ला में शादी में बजे रहे डीजे को बंद कराने पर नामजदों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल का मेडीकल परीक्षण करा दिया। पीड़ित की तहरीर पर दो नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कस्बा हरदुआगंज के मौहल्ला भीमनगर निवासी राहुल पुत्र मलखान सिंह ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को उसके भाई की शादी थी। रात्रि में समय करीब डेढ़ बजे डीजे बज रहा था। डीजे बहुत तेज बज रहा था। शोर की वजह से उसने डीजे वाले से डीजे बंद करा दिया था।
डीजे बंद होते ही मौहल्ले के ही सुशांत पुत्र भगवती व मोहित पुत्र चोखेलाल जो डीजे पर नाच रहे थे, गुस्सा हो गये और उन्होंने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध किया तो दोनों ने मिलकर लात घूंसो से मारपीट की तथा सिर भी फाड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की पुलिस से गुहार लगाई है।
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