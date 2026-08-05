Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: डीजे बंद कराने पर नामजदों ने की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: हरदुआगंज में एक शादी समारोह के दौरान तेज डीजे बंद कराने पर दो युवकों ने पीड़ित Rahul पर हमला किया। पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराया है और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

Aligarh News: डीजे बंद कराने पर नामजदों ने की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

Aligarh News: हरदुआगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के कस्बा हरदुआगंज के एक मौहल्ला में शादी में बजे रहे डीजे को बंद कराने पर नामजदों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल का मेडीकल परीक्षण करा दिया। पीड़ित की तहरीर पर दो नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कस्बा हरदुआगंज के मौहल्ला भीमनगर निवासी राहुल पुत्र मलखान सिंह ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को उसके भाई की शादी थी। रात्रि में समय करीब डेढ़ बजे डीजे बज रहा था। डीजे बहुत तेज बज रहा था। शोर की वजह से उसने डीजे वाले से डीजे बंद करा दिया था।

डीजे बंद होते ही मौहल्ले के ही सुशांत पुत्र भगवती व मोहित पुत्र चोखेलाल जो डीजे पर नाच रहे थे, गुस्सा हो गये और उन्होंने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध किया तो दोनों ने मिलकर लात घूंसो से मारपीट की तथा सिर भी फाड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की पुलिस से गुहार लगाई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Harduaganj DJ Aligarh News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।