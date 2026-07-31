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Aligarh News: पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता को पीटा, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: गांव गुरुसिकरन में भाजपा नेता रजनीश सिंह चौहान के साथ कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। विवाद जमीन कब्जे को लेकर था। रजनीश ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Aligarh News: पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता को पीटा, मुकदमा दर्ज

Aligarh News: हरदुआगंज, संवाददाता। गांव गुरुसिकरन गांव निवासी भाजपा नेता रजनीश सिंह चौहान के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बचाया। रजनीश सिंह की ओर से 5 नामजदों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। रजनीश सिंह चौहान के अनुसार गांव के मजरा नगला खूतिया के चारागाह व ऊसर बंजर जमीन के गाटा सख्या 76, 59/2 व 17 पर कब्जे को लेकर उन्होंने शिकायत की थी जिसके बाद सोमवार 27 जुलाई को राजस्व विभाग की एक टीम पुलिस के साथ मौके पर नाप तोल करने आई। आरोप है कि विपक्षी सुबह से ही गाली गलौज कर रहा था, जब नापतोल के बाद नायब तहसीलदार चले गए तब विपक्षी मनीष उर्फ मुखिया, जितेन्द्र, भोला, हरेन्द्र व सोमवीर ने उसके साथ मारपीट कर दी जिसके बाद पुलिस ने उसे बचाया।

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पीड़ित रजनीश ने जान माल का खतरा बताता हुए पुलिस व प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। एसएचओ हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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