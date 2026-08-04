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Aligarh News: इमेज क्लासेज में पुरस्कार वितरण समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में इमेज क्लासेज में द्वितीय पीटीएम पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के पहले तीन मेधावी छात्रों को डॉ. शारिक अकील ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में स्वास्थ्य और अध्ययन पद्धति पर ध्यान देने का संदेश दिया गया, जिससे छात्रों में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

Aligarh News: इमेज क्लासेज में पुरस्कार वितरण समारोह

Aligarh News: अलीगढ़ । इमेज क्लासेज में द्वितीय पीटीएम पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक मो. नवाब इब्राहिम ने बताया कि समारोह में ऑनलाइन और ऑफ लाइन के सभी कक्षाओं के प्रथम तीन मेधावियों को मुख्य अतिथि डॉ. शारिक अकील ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को स्वास्थ्य एवं प्रभावी अध्ययन पद्धति, अभिभावकों को बच्चों, अपनी सेहत पर ध्यान देने, शिक्षकों को सतत प्रेरणा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और उत्कृष्ट प्रदर्शन का उत्साह भर दिया।

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