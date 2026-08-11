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Aligarh News: पड़ोस में आए रिश्तेदार ने बालिका से किया दुष्कर्म का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: पिसावा के एक गांव में एक रिश्तेदार ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित पिता ने बाजार से लौटते समय अपनी बेटी को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिकायत दर्ज कर ली है।

Aligarh News: पड़ोस में आए रिश्तेदार ने बालिका से किया दुष्कर्म का प्रयास

Aligarh News: पिसावा, संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस में आए एक रिश्तेदार द्वारा एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़ित पिता के अनुसार रविवार को वह बाजार से मोबाइल लेने के लिए गया था और उसकी पत्नी गमी में किसी गांव गई हुई थी। घर पर उसकी 11 वर्षीय बेटी मौजूद थी। शाम को जब वह लौट कर आया तो घर में उसकी बेटी दिखाई नहीं दी, जब बेटी दिखाई नहीं दी तो पिता ने कमरे का दरवाजा खोला।

जहां गोंडा क्षेत्र के गांव अतुर्रा का सतीश पुत्र विजेंद्र सिंह जो उसके पड़ोसी का रिश्तेदार है कमरे में खड़ा था और बेटी को आपत्तिजनक हालत में पलंग पर लिटा रखा था। आरोपी दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित पिता के आने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने थाने आकर घटना की तहरीर दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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