Aligarh News: पड़ोस में आए रिश्तेदार ने बालिका से किया दुष्कर्म का प्रयास
Aligarh News: पिसावा के एक गांव में एक रिश्तेदार ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित पिता ने बाजार से लौटते समय अपनी बेटी को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शिकायत दर्ज कर ली है।
Aligarh News: पिसावा, संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस में आए एक रिश्तेदार द्वारा एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़ित पिता के अनुसार रविवार को वह बाजार से मोबाइल लेने के लिए गया था और उसकी पत्नी गमी में किसी गांव गई हुई थी। घर पर उसकी 11 वर्षीय बेटी मौजूद थी। शाम को जब वह लौट कर आया तो घर में उसकी बेटी दिखाई नहीं दी, जब बेटी दिखाई नहीं दी तो पिता ने कमरे का दरवाजा खोला।
जहां गोंडा क्षेत्र के गांव अतुर्रा का सतीश पुत्र विजेंद्र सिंह जो उसके पड़ोसी का रिश्तेदार है कमरे में खड़ा था और बेटी को आपत्तिजनक हालत में पलंग पर लिटा रखा था। आरोपी दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित पिता के आने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने थाने आकर घटना की तहरीर दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।