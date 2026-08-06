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Aligarh News: बीच सड़क स्कूली बस रोककर चालक पीटा, छात्राओं से छेड़छाड़!

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: पिसावा क्षेत्र के गांव बालनपुर के युवकों ने गुंडई की सारी हदें पार कीं

Aligarh News: बीच सड़क स्कूली बस रोककर चालक पीटा, छात्राओं से छेड़छाड़!

Aligarh News: पिसावा। क्षेत्र के गांव बालनपुर के कुछ युवकों ने बुधवार को गुंडई की सारी हदें पार कर दीं। पानी की छींटे पड़ने पर बाइक सवार युवकों ने एक निजी स्कूल की बस का पीछा करके उसे बीच सड़क पर रुकवा लिया। फिर बस में घुसकर पहले चालक से मारपीट की। इससे छात्राएं सहम गईं। कुछ ने साहस करते हुए बीचबचाव किया तो आरोपियों ने उनके अभद्रता कर दी। आरोप है कि छेड़छाड़ की गई। इसके बाद तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। घटना से गुस्साए छात्राओं के परिजनों ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस ने मामले में तीन नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। पूरा मामला पिसावा क्षेत्र के गांव प्रेमपुर स्थित संगम शक्ति इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। विद्यालय के प्रबंधक धीरज चौधरी ने बताया कि छुट्टी के बाद बस रोज की तरह विद्यार्थियों को उनके गांव छोड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव बालनपुर में एक स्थान पर पानी भरा हुआ था। वहां से निकलने के दौरान पानी के छींटे कुछ युवकों पर पड़ गए। इसी बात पर बौखलाए युवकों ने बाइक से बस का पीछा शुरू कर दिया और खैर क्षेत्र के गांव अमरगढ़ी के पास बाइक से ओवरटेक करके बस को रोक लिया।

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घटना का विवरण

बस के रुकते ही आरोपी जबरन बस में घुस गए और बस में सवार छात्र-छात्राओं के साथ अभद्रता व दुर्व्यवहार करने लगे। जब चालक ने विरोध किया तो दो आरोपियों ने बस चालक के साथ लात घूंसों से जमकर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने तमंचा लहराते हुए विद्यार्थियों में भय पैदा करते हुए उन्हें धमकाया गया। साथ ही छात्रों से मारपीट व छात्राओं से छेड़छाड़ की गई, जिससे बस में चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई। शोर शराबा सुन आसपास के ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने प्रबंधक की तहरीर पर आरोपी सौरभ, गौरव व सचिन और सौरभ के मामा का बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

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वर्जन

पिसावा क्षेत्र के गांव बालनपुर से बस के निकलने के दौरान छींटे पड़ने को लेकर कुछ युवकों ने ये घटना की है। आरोपियों ने चालक से मारपीट की है। छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। मामले में नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं।

अभिषेक कुमार पटेल, सीओ खैर

प्रश्न और उत्तर

क्या छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था?
हाँ, आरोपियों ने बस में घुसकर छात्राओं के साथ अभद्रता की और छेड़छाड़ की।
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