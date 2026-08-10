Aligarh News: बालियान गर्ल्स कबड्डी ने छठीं बार जीता खिताब

Aligarh News: दिल्ली, नोएडा, कानपुर और हाथरस की टीमों ने वार्षिक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। जट्टारी ने लगातार छठी बार विजेता बनकर क्रीड़ा भारती दिल्ली को 37-17 से हराया। शतरंज प्रतियोगिता में भी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

Aligarh News: n टूर्नामेंट में दिल्ली, नोएडा, कानपुर और हाथरस की टीमों ने लिया भाग n फाइनल मुकाबले में क्रीडा भारती दिल्ली को 37-17 के अंतर से हराया

बालिका कबड्डी प्रतियोगिता जट्टारी, संवाददाता। इगलास क्षेत्र के नगला भूपाल में आयोजित वार्षिक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालियान गर्ल्स कबड्डी एकेडमी, जट्टारी ने लगातार छठी बार विजेता बनकर नया इतिहास रचा है। 7 से 8 अगस्त को आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दिल्ली, नोएडा, कानपुर और हाथरस समेत कुल 10 नामचीन टीमों ने हिस्सा लिया था। कोच दलबीर सिंह बालियान के मार्गदर्शन में जट्टारी की टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा। सेमीफाइनल में जट्टारी ने पूजा अनूपशहर को 10-0 के एकतरफा अंतर से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया। इसके बाद फाइनल के कड़े मुकाबले में बालियान एकेडमी ने क्रीड़ा भारती दिल्ली को 37-17 के बड़े स्कोर से हराकर खिताबी हैट्रिक की हैट्रिक पूरी की। जट्टारी की बेटियों की इस शानदार सफलता पर सूरज चौधरी, अंकुर अग्रवाल और नीरज चौधरी सहित खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।

शतरंज प्रतियोगिता शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं सम्मानित

अलीगढ़। खैर रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्रज प्रांत स्तरीय 38वीं तीन दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 8 से 10 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ब्रज प्रांत के 12 जिलوں के 135 विद्यालयों के करीब 135 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका वर्ग में श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर (मथुरा) ने प्रथम, गणेश राम नगर बालकेश्वर (आगरा) ने द्वितीय और सरस्वती विद्या मंदिर (एटा) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि अपर आयुक्त अखिलेश कुमार और विद्यालय प्रबंधक डॉ. राजीव अग्रवाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। अपर आयुक्त ने कहा कि शतरंज विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, एकाग्रता, धैर्य और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है।