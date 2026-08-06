Aligarh News: सहमी छात्राओं ने बिलखते हुए सुनाई आपबीती तो फूटा गुस्सा

घटना का विरोध

इसके विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने पिसावा थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने कहा कि अगर स्कूल जाने वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो वे उन्हें पढ़ाने कैसे भेजेंगे? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में घुसते ही युवकों ने सीट पर बैठी छात्राओं पर फब्तियां कसना शुरू कर दी। इसका विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गए। गालीगलौज करते हुए मारपीट कर दी। बीचबचाव में बस चालक व परिचालक के साथ मारपीट की। इसी बीच कुछ छात्राओं ने बीचबचाव किया तो उनसे भी अभद्रता करने लगे। आरोपियों के जाने के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद छात्राओं को जैसे-तैसे संभाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में तीन टीमें लगाई गई हैं। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।