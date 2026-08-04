Aligarh News: हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने ऐंचना में दो बार लगाया जाम
Aligarh News: रविवार रात को ऐंचना गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसे हत्या मानते हुए गभाना रोड पर चक्काजाम किया। पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। एंबुलेंस पहुंचने पर फिर से जाम लग गया। मामला गंभीर है और पुलिस जांच कर रही है।
Aligarh News: रविवार रात सड़क हादसे से हुई मौत के बाद परिजनों व ग्रामीणाें का फूट गुस्सा n गभाना रोड पर घंटों बाधित रहा यातायात
गुस्साए ग्रामीणों का प्रदर्शन
n सीओ के आश्वासन पर माने ग्रामीण
खैर, संवाददाता। खैर थाना क्षेत्र के ऐंचना गांव में रविवार रात एक युवक की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सोमवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग को लेकर गभाना रोड पर दो बार चक्काजाम किया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
हादसे की जानकारी
जानकारी के अनुसार, ऐंचना गांव निवासी योगेश रविवार रात अपने साथी वेदराम के साथ बाइक से खेत से लौट रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में योगेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेदराम गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों का दावा है कि यह महज एक हादसा नहीं है, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने से पहले ही गुस्साए ग्रामीणों ने गभाना रोड पर पहला जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर संजीव कुमार और एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना ने समझा-बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। हालांकि, कुछ देर बाद जब एंबुलेंस शव लेकर पहुंची, तो आक्रोशित परिजनों ने एंबुलेंस को सड़क पर आड़ा खड़ा कर दोबारा जाम लगा दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ अभिषेक पटेल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच, तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पंचायत घर ले जाने पर सहमत हुए, जिसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारु कराया.
गभाना रोड पर जाम की स्थिति
प्रदर्शनकारियों ने गभाना रोड किया जाम, राहगीर परेशान
गभाना रोड पर आज प्रदर्शनकारियों ने दो बार चक्काजाम किया। इस अचानक जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। भीषण जाम में फंसे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.
परिजनों से तहरीर मिलने के बाद नामजद आरोपितों के खिलाफ पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।
-संजीव कुमार, इंस्पेक्टर
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।