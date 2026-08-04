Aligarh News: हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने ऐंचना में दो बार लगाया जाम

खैर, संवाददाता। खैर थाना क्षेत्र के ऐंचना गांव में रविवार रात एक युवक की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सोमवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग को लेकर गभाना रोड पर दो बार चक्काजाम किया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

हादसे की जानकारी

जानकारी के अनुसार, ऐंचना गांव निवासी योगेश रविवार रात अपने साथी वेदराम के साथ बाइक से खेत से लौट रहा था। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में योगेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेदराम गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों का दावा है कि यह महज एक हादसा नहीं है, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने से पहले ही गुस्साए ग्रामीणों ने गभाना रोड पर पहला जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर संजीव कुमार और एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना ने समझा-बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। हालांकि, कुछ देर बाद जब एंबुलेंस शव लेकर पहुंची, तो आक्रोशित परिजनों ने एंबुलेंस को सड़क पर आड़ा खड़ा कर दोबारा जाम लगा दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ अभिषेक पटेल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच, तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पंचायत घर ले जाने पर सहमत हुए, जिसके बाद पुलिस ने यातायात सुचारु कराया.