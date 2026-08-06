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Aligarh News: प्रसव के दौरान बिगड़ी हालत महिला की मौत के बाद हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: खैर कस्बे में एक गर्भवती महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू की।

Aligarh News: प्रसव के दौरान बिगड़ी हालत महिला की मौत के बाद हंगामा

Aligarh News: परिजनों का अस्पताल के बाहर प्रदर्शन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच खैर, संवाददाता। कस्बा खैर में कोतवाली के निकट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला की उपचार के दौरान हालत बिगड़ने के बाद मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी।

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भमरौला निवासी 30 वर्षीय सत्यवती का मामला

भमरौला निवासी 30 वर्षीय सत्यवती, पत्नी पंकज कुमार, को प्रसव पीड़ा होने पर 28 जुलाई को परिजनों ने कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।

अस्पताल पर लापरवाही के आरोप

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने सामान्य प्रसव कराने का भरोसा देकर उपचार के नाम पर करीब 90 हजार रुपये जमा करा लिए। बुधवार दोपहर अचानक महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आरोप है कि स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उपचार से हाथ खड़े कर दिए और महिला को रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन निजी वाहन से सत्यवती को अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर इंस्पेक्टर संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया।

स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर प्रारंभिक जांच की। मृतका अपने पीछे पति के अलावा 10 वर्षीय पुत्र और 9 वर्षीय पुत्री को छोड़ गई है। मृतका का पति राजमिस्त्री का कार्य करता है।

समय पर उपचार न मिलने के कारण गई महिला की जान

पति का आरोप और सामाजिक प्रतिक्रिया

मृतका के पति पंकज कुमार का आरोप है कि समय पर उचित उपचार नहीं मिलने और अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण देर शाम अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल संचालक और स्टाफ अस्पताल बंद कर मौके से चले गए।

सामान्य प्रश्न

गर्भवती महिला के मौत की वजह क्या बताई गई है?
गर्भवती महिला की मौत की वजह समय पर उचित उपचार न मिलना और अस्पताल की लापरवाही बताई गई है।
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