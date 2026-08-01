Aligarh News: गुप्ता आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, लोगों में दहशत

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांधीपार्क क्षेत्र के दुबे के पड़ाव स्थित गुप्ता आइस फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही गांधीपार्क पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और रिसाव को कंट्रोल कर लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। शुक्रवार सुबह करीब आठबजे मीनाक्षी पुल के नीचे स्थित गुप्ता आइस फैक्ट्री से अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी। गैस की तेज गंध से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस पर सीएफओ मुकेश कुमार, एसएसओ संजीव कुमार सिंह, गांधीपार्क इंस्पेक्टर विजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। साथ में दो दमकल भी बुलाई गईं। टीम ने जांच की तो पता चला कि वॉल्व में लीकेज के चलते गैस का रिसाव हो रहा है। टीम ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए लीकेज को बंद किया और रिसाव को कंट्रोल किया। मौके पर मौजूद आइस फैक्ट्री के मालिक को अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो। उन्हें आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि श्रमिकों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उधर, क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि फैक्ट्रियों की नियमित सुरक्षा जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए। एफएसओ के अनुसार वॉल्व में लीकेज के चलते रिसाव हुआ था। समय रहते इसे काबू कर लिया गया। कोई जनहानि नहीं है。