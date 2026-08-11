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Aligarh News: शादी तय होने के बाद फर्जी आईडी से मैसेज और धमकी देने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: एक गांव में शादी तय होने के बाद लड़की और लड़के के परिवार को परेशान करने का मामला सामने आया है। लड़की के भाई ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजे हैं और धमकी दी है, जिससे दोनों परिवारों में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है।

Aligarh News: शादी तय होने के बाद फर्जी आईडी से मैसेज और धमकी देने का आरोप

Aligarh News: जट्टारी। थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव में शादी तय होने के बाद लड़की और लड़के के परिवार को कथित रूप से परेशान करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक और धमकी भरे संदेश भेजने का मामला सामने आया है। मामले में लड़की के भाई ने थाना टप्पल में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता दीपक निवासी शकर बिहार कॉलोनी, अलीगढ़ ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बहन का रिश्ता थाना टप्पल क्षेत्र के गांव साहनगर सौरोला में तय हुआ है और दोनों परिवारों के बीच रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। आरोप है कि पिछले करीब पांच-छह माह से एक अज्ञात व्यक्ति लड़के के घर पहुंचकर उसके बड़े भाई से शादी न करने की बात कह रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त व्यक्ति के आने की घटना कैद हुई है。

शिकायत की प्रक्रिया

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति ने आसपास के लोगों के माध्यम से लड़के के परिवार के मोबाइल नंबर हासिल किए और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर परिवार के सदस्यों एवं उनके रिश्तेदारों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए। शिकायत के अनुसार, गांव के लोगों से संपर्क कर भी परिवार के संबंध में संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे दोनों परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।

धमकियाँ और तनाव

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी कथित रूप से लड़के और लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए शादी रुकवाने की बात कहता है। इन धमकियों के चलते दोनों परिवारों में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना है कि परिवार के बुजुर्ग भी मानसिक तनाव के कारण परेशान हैं। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में पूर्व में 20 जुलाई 2026 को दिए गए प्रार्थना पत्र का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने कथित सोशल मीडिया आईडी और मोबाइल नंबर उपलब्ध होने की बात कहते हुए आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की जांच कर धमकी, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न तथा मानहानि सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। टप्पल थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस मामले में शिकायतकर्ता कौन है?
शिकायतकर्ता दीपक है, जो शकर बिहार कॉलोनी, अलीगढ़ का निवासी है।
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