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Aligarh News: अश्लील वीडियो बनाकर युवक से 99,200 हजार रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में एक युवक से हैकर्स ने अश्लील वीडियो बनाकर 99 हजार रुपए की ठगी की। युवक को अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई, जिसमें युवती ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर पैसे मांगने लगी। धमकी मिलने पर युवक ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Aligarh News: अश्लील वीडियो बनाकर युवक से 99,200 हजार रुपये की ठगी

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में अश्लील वीडियो बनाकर युवक से हैकर्स ने 99 हजार रुपए की ठगी कर ली। शातिर युवती ने वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाई थी। बाद में ब्लैकमेल कर रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। फोन पर युवती बातचीत कर रही थी। इसी बीच युवती ने युवक की अश्लील वीडियो बना ली। कुछ देर बात दूसरे नंबर से युवती की कॉल आई और रुपयों की मांग कर दी।

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विरोध करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। दहशत में आए युवक ने बताए गए मोबाइल नंबर पर 99.200 रुपए खाते में डाल दिए। घटना के बाद युवक को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि युवक से ठगी का मामला सामने आया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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