Aligarh News: अश्लील वीडियो बनाकर युवक से 99,200 हजार रुपये की ठगी
Aligarh News: अलीगढ़ में एक युवक से हैकर्स ने अश्लील वीडियो बनाकर 99 हजार रुपए की ठगी की। युवक को अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई, जिसमें युवती ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर पैसे मांगने लगी। धमकी मिलने पर युवक ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में अश्लील वीडियो बनाकर युवक से हैकर्स ने 99 हजार रुपए की ठगी कर ली। शातिर युवती ने वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाई थी। बाद में ब्लैकमेल कर रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। फोन पर युवती बातचीत कर रही थी। इसी बीच युवती ने युवक की अश्लील वीडियो बना ली। कुछ देर बात दूसरे नंबर से युवती की कॉल आई और रुपयों की मांग कर दी।
विरोध करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। दहशत में आए युवक ने बताए गए मोबाइल नंबर पर 99.200 रुपए खाते में डाल दिए। घटना के बाद युवक को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि युवक से ठगी का मामला सामने आया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।