Aligarh News: दोपहर बाद बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश
Aligarh News: अलीगढ़ में शनिवार रात हुई बारिश के बाद रविवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे। धूप निकलने से बारिश की संभावना कम हो गई। हालांकि, दिन के अंत में फिर से बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में और बारिश का संकेत दिया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम ने रविवार को दिनभर कई रंग दिखाए। शनिवार रात हुई झमाझम बारिश के बाद रविवार सुबह आसमान में घने बादल छाए रहे। लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन सुबह धूप निकलने से बारिश की संभावना कमजोर पड़ गई। दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट ली और आसमान पर काले बादल छा गए। इस दौरान हरदुआगंज, अतरौली और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में सिर्फ बादल ही छाए रहे। हालांकि, शाम होते-होते मौसम ने एक बार फिर रुख बदला। शहर के सासनीगेट, नौरंगाबाद सहित कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।
बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार जिले में मानसूनी गतिविधियां अभी पूरी तरह सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र व सक्रिय मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। इसी को देखते हुए सोमवार और मंगलवार के लिए जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की है।
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