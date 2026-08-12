Aligarh News: योगेश बने एसोसिएशन के अध्यक्ष
Aligarh News: अलीगढ़ वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का चुनाव मंगलवार को रघुवीर पुरी स्थित रेस्टोरेंट में हुआ। अध्यक्षता राजीव गुप्ता ने की। योगेश भारद्वाज को अध्यक्ष चुना गया, जबकि निशांत गुप्ता, कफील अहमद खान, रमेश सैनी, और अन्य को विभिन्न पदों पर चुना गया। चुनाव संरक्षक विपेंद्र वार्ष्णेय और गिरीश दीक्षित के निगरानी में हुआ।
Aligarh News: अलीगढ़। अलीगढ़ वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का चुनाव मंगलवार को रघुवीर पुरी स्थित रेस्टोरेंट पर हुआ। चुनाव संरक्षक विपेंद्र वार्ष्णेय, गिरीश दीक्षित की निगरानी में हुआ। अध्यक्षता राजीव गुप्ता ने की। योगेश भारद्वाज को अध्यक्ष, निशांत गुप्ता (काकू), कफील अहमद खान को उपाध्यक्ष, रमेश सैनी को कोषाध्यक्ष, योगेंद्र कुमार प्रेमी को महामंत्री, नीरज वार्ष्णेय, कमल कुमार वर्मा को उपमंत्री, विकास भारद्वाज को लगातार 10वीं बार मीडिया प्रभारी बनाया गया। विनय कुमार सक्सेना को संगठन मंत्री, ठा. शैलेंद्र प्रताप सिंह को अनुशासन मंत्री, राजकुमार सिंह को ¬प्रभारी मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य में भुवन भास्कर, मनीष वर्मा, रवि कुमार, गौरव पार्थिक, प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया।
इस अवसर पर संरक्षक मंडल में राकेश सिंह, विशन चंद्र वार्ष्णेय, मुकेश शिवम, संतोष उपाध्याय, ललित शर्मा, योगेश अग्रवाल, देवेश शर्मा, सुनील सक्सेना, सुनील कुमार जादौन, प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे।
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