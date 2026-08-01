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Aligarh News: अनफिट वाहन से निकाल बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने शुक्रवार को स्कूली वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वैन में बच्चों को बुरी तरह ठूंसे हुए पाया। वाहन को अनफिट पाकर सीज किया गया, और बच्चों को सुरक्षित सरकारी वाहन से स्कूल भेजा गया। इस कार्रवाई में 15 चालान और 7 वाहन सीज किए गए।

Aligarh News: अनफिट वाहन से निकाल बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। संभागीय परिवहन विभाग की टीम लगातार स्कूली वाहनों की चेकिंग में लगी है। शुक्रवार को टीम ने खैर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक वैन में स्कूल के बच्चे बुरी तरह से ठूंसे हुए पाए गए। टीम ने तुरंत वाहन को सीज करने की कार्रवाई की।एआरटीओ सान्या के मुताबिक केबीसी स्कूल के बच्चे वैन में बैठे हुए थे। वाहन को रोक कर जांच की तो वह अनफिट पाया गया। इसके बाद बच्चों को उस वाहन से उतार कर सरकारी वाहन के माध्यम से स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाया गया। वाहन को सीज कर कोतवाली खैर में बंद किया गया।

इस दौरान टीम ने इगलास क्षेत्र में पांच चालान किए। इसके अलावा मोरंग से लदा वाहन निर्धारित क्षमता से 67 टन अधिक ओवरलोड पाया गया। वाहन का 1.80 लाख का चालान किया गया। वाहन को थाना इगलास में बंद कराया गया। अभियान में टीम ने कुल 15 चालान किए व 7 वाहनों को सीज किया। इस दौरान प्रवर्तन की कार्रवाई में कुल ₹4.50 लाख के चालान किए गए। 1.50 लाख की धनराशि आरटीओ में जमा कराई गई।

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