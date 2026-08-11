Aligarh News: विधि छात्रों ने गेट में जड़ा ताला, रजिस्ट्रार-कंट्रोल हुए कैद
Aligarh News: अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। प्रशासन की अनदेखी के कारण छात्रों ने प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिया। छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की, अन्यथा प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी।
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अपनी विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं और मांगों को लेकर महाविद्यालय परिसर में सोमवार को अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन में छात्रों की बात न सुनने पर छात्रों ने प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिया। जिससे रजिस्ट्रार, परीक्षा कंट्रोल समेत सभी कर्मचारी कैद हो गए। रजिस्ट्रार प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि छात्र नाजायज मांग कर रहे हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
प्रदर्शन में भागीदारी
प्रदर्शन में डीएस और एसवी कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में एलएलबी पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र पास करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस गंभीर विषय पर कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, बल्कि प्रशासनिक भवन के चैनलों (गेट) पर ताले जड़वा दिए गए। प्रशासन के इस तानाशाही रवैये के कारण स्थिति ऐसी बनी कि करीब शाम 5 बजे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी प्रथम तल से कूदकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक विश्वविद्यालय के कुलपति एवं महाविद्यालय प्रशासन उनकी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक समस्त छात्रों का यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान मयंक वार्ष्णेय, प्रिंस कुमार, शिखा, विवेक शर्मा, सचिन कुमार, गगन प्रकाश भारती, राहुल कुमार, विनोद कुमार, कपिल, अर्जुन सिंह, जुनैद, और कृष्णा सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश
उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी दिए थे निर्देश। छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ता हिमांक अरोरा ने भी समर्थन दिया। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के निदेशक को पूर्व में दिनांक एक अगस्त 2026 को पत्र प्रेषित कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि गत 27 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा री-बैक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित विधि के छात्रों को चार दिनों के भीतर वार्ता कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया था, किंतु निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया।
शैक्षणिक वर्ष संकट में
छात्रों का शैक्षणिक वर्ष नष्ट होने की कगार पर। छात्रों ने नियमानुसार मांग की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छात्र-हितैषी सिद्धांतों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024-25 में अपनाए गए पूर्व प्रावधानों के तहत छात्रों को कृपांक, पुनरीक्षण या सशर्त प्रोन्नति देकर अगले सेमेस्टर में अविलंब प्रवेश दिया जाए। प्रशासनिक शिथिलता के कारण छात्रों का शैक्षणिक वर्ष नष्ट होने की कगार पर है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना किसी विलंब के आधिकारिक आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कुलाधिपति/राज्यपाल, मुख्यमंत्री (उ.प्र.), उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एवं कुलपति व कुलसचिव सहित प्रमुख अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।
प्रशासन का जवाब
वर्जन। छात्रों से वार्ता कर सुझाव दिया गया है। मंगलवार को कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। छात्र तत्काल फैसले की मांग पर अड़े हैं।
प्रबुद्ध सिंह, रजिस्ट्रार, आरएमपीयू
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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