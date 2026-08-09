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Aligarh News: अलीगढ़ के स्कूलों में क्लास लेंगे आईएएस-आईपीएस, हर महीने देनी होंगी टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के स्कूलों में आईएएस-आईपीएस अधिकारी हर महीने कक्षा लेंगे। ये अधिकारी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और जेईई की तैयारी, करियर एवं उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे। अधिकारियों के दौरे की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई है।

Aligarh News: अलीगढ़ के स्कूलों में क्लास लेंगे आईएएस-आईपीएस, हर महीने देनी होंगी टिप्स

Aligarh News: अलीगढ़ के स्कूलों में क्लास लेंगे आईएएस-आईपीएस, हर महीने देनी होंगी टिप्स -मुख्य सचिव एसपी गोयल ने किया शासनादेश जारी, सभी जिलों के डीएम को निर्देश

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अध्ययन और करियर की तैयारी

-यूपीएससी, जेईई, यूपीपीएससी, एनडीए समेत अन्य परीक्षाओं केलिए करेंगे तैयार

सीधा संवाद और प्रश्नोत्तर

-आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर सरकारी-प्राइवेट इंटर कॉलेजों में जाएंगे

-छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, चर्चा और प्रश्नोत्तर को प्राथमिकता देने के अनिवार्य निर्देश

प्रगति रिपोर्ट और ड्यूटी चार्ट

-प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्य सचिव को देनी होगी प्रगति रिपोर्ट, ड्यूटी चार्ट

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर जानकारी देने के लिए आईएएस-आईपीएस हर महीने स्कूलों में क्लास देंगे। अधिकारी हर महीने स्कूलों में जाकर छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान अधिकारी स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देंगे और उन्हें यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएएसएससी, एनडीए, जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही छात्रों को हायर एजुकेशन, सरकारी नौकरी, रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के अवसरों के बारे में भी बताया जाएगा। डीआईओएस ने इस संबंध में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को शेड्यूल बनाने के सबंध में पत्र भेजा है।

रोजगार और स्किल अवसर

सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक डीएम हर महीने कम से कम एक स्कूल में किसी युवा आईएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी के दौरे की व्यवस्था करेंगे। स्कूल सरकारी या प्राइवेट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अधिकारी स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर छात्रों के लिए संवाद और प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम आयोजित करेंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षा पैटर्न और करियर विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की छात्र हित से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी छात्रों को बताएंगे। इससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

युवाओं के लिए योजनाएं

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार और स्किल से जुड़े अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र की स्थापना में तेजी लाने और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम की जिम्मेदारी

0-डीएम बनाएंगे रोस्टर, हर महीने होगी समीक्षा

इस पूरी योजना की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है। डीएम हर महीने अधिकारियों के स्कूल भ्रमण का रोस्टर तैयार करेंगे और इसकी जानकारी महीने की 5 तारीख तक शासन को भेजेंगे। इसमें अधिकारी का नाम, स्कूल और दौरे की तारीख जैसी जानकारी शामिल होगी। कमिश्नर समय-समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगी, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) समन्वय का काम करेंगे।

0-वर्जन

शासन की मंशा के अनुरूप जिले में तैनात युवा प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें कैरियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा, रोजगार एवं उद्यमिता के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। युवा अधिकारियों के अनुभव विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने और उनके उज्ज्वल भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

-अविनाश कुमार, डीएम

प्रश्नोत्तर

अलीगढ़ में आईएएस-आईपीएस अधिकारी किस प्रकार की कक्षाएँ लेंगे?
आईएएस-आईपीएस अधिकारी हर महीने स्कूलों में जाकर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर एवं उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी देंगे।
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