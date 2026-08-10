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Aligarh News: कागजों में चमके जमीन पर खंडहर बने ‘ग्राम सचिवालय’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के पंचायत भवनों की हालत जर्जर है। 12 ब्लाकों में 30 पंचायत भवन अनुपयोगी हैं। बारिश के मौसम में अधिकारियों और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जीर्ण पंचायत भवनों की सूची विभाग द्वारा मांगी गई थी और कुछ का सुधार हुआ है, लेकिन समस्याएँ बनी हुई हैं।

Aligarh News: कागजों में चमके जमीन पर खंडहर बने ‘ग्राम सचिवालय’

Aligarh News: जिले के दर्जनों पंचायत भवन जर्जर और अनुपयोगी, बारिश में टपक रही छतें अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता । सरकारी आवास के साथ ही सरकारी कार्यालय पर जर्जर हालात में हैं। सबसे अधिक स्थिति खराब जिला पंचायतराज विभाग के पंचायत भवनों की है। जनपद की 12 ब्लाकों में 30 पंचायत घर जीर्णशीर्ण हालात में हैं। जर्जर भवनों की जिला पंचायत राज विभाग ने आख्या मांगी थी। पंचायत भवनों में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश काम कराए जाते हैं। यहां से गांव का विकास चलता है। लेकिन जर्जर भवनों में बैठने वाले अधिकारियों को बारिश में हमेशा भय बना रहता है। वहां आने वाले फरियादी भी परेशान रहते हैं।

पंचायत भवनों की हालत

प्रदेश सरकार एक ओर ग्राम पंचायतों को मॉडल बना रही है और आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरी ओर पंचायत भवनों के हालात ठीक नहीं हैं। जनपद की कई ग्राम पंचायतों में भव्य सचिवालय बने हैं। लेकिन दूसरी ओर पंचायत भवन जर्जर हालात में पड़े हैं। पंचात भवनों से ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों का संपादन होता है। ग्राम सचिव से लेकर अन्य अधिकारी बैठते हैं। लेकिन हालात सही नहीं होने के कारण हमेशा वहां पर बैठने वालों को भय लगा रहता है। गांव के विकास संबंधित कार्यों की शुरूआत होती है। लेकिन टपकते जर्जर पंचायत भवन मुसीबत बन गए हैं।

टप्पल के पसेड़ा में जर्जर पंचायत भवन

टप्पल ब्लाक के पलसेडा गांव में जर्जर हालात में पंचायत सचिवालय है। यहां पहले औषधालय व कन्या पाठशाला का संचालन होता था। इस जर्जर भवन में अब पंचायत सचिवालय चलाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि नए पंचायत कार्यालय का निर्माण कराया जाए। वहीं चंडौस ब्लाक के गांव डेटा खुर्द में भी बरात घर को ही पंचायत सचिवालय बना लिया गया है। जिसकी हालत भी जर्जर है। यहां के लोग भी पंचायत कार्यालय की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं।

जीर्णक्षीर्ण पंचायत भवनों की मांगी गई थी सूची

जिला पंचायत राज विभाग ने जीर्णशीर्ण पंचायत भवनों की सूची ब्लाकवार मांगी थी, ताकि इनको सही कराया जा सके। कुछ के हालात में सुधार हुआ है, लेकिन बारिश में स्थिति जस की तस है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति निवास प्रमाण पत्र की पहली सीढ़ी यहीं से चढ़नी होती है।

इन स्थानों पर हैं जर्जर पंचायत भवन

अकराबाद ब्लाक में बमनोई, गुदमई मिश्रीपुर, बरहद, अतरौली के चंदौली बुजुर्ग, सूरतगढ़, आलमपुर, पनेहरा, कुंजलपुर, कनकपुर, बिजौली में दरी अलावलपुर, नगरिया जाहर, चंडौस में नगला पदम, दौरऊ चांदपुर, डेटा खुर्द, धनीपुर में घासीपुर, गंगीरी में काका बेगपुर, जिरौली, गोंडा के नगला सुजान, इगलास के साथिनी, सुभाषग्राम, रामपुर, जवां के बहरामपुर, सिकंदरपुर, सुनाना, खैर के शिवाला, सहरोई, सूजापुर, लोधा के हसनपुर बुजुर्ग, टप्पल के उटवारास, पलेड़ा में जीर्णशीर्ण ग्राम पंचायत भवन हैं। इनमें कुछ की स्थिति में सुधार करा दिया गया है।

जर्जर ग्राम पंचायत भवनों की सूची ब्लाकवार मांगी गई थी। 12 ब्लाकों में 30 जर्जर पंचात भवन हैं। जिनमें अधिकांश को सही करा दिया गया है।

-यतेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

अलीगढ़ में पंचायत भवनों की संख्या कितनी है?
अलीगढ़ में 12 ब्लाकों में 30 पंचायत घर जीर्णशीर्ण हालात में हैं।
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