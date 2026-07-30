Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: रिंग रोड में 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटाओं की जाएगी जमीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ रिंग रोड परियोजना के लिए 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटाओं की जमीन ली जाएगी। बैठक में भूमि की श्रेणी और अभिलेखों का मिलान करके अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने की रणनीति बनाई गई। प्रभावित किसानों को गाटा नंबरों की सूची का इंतजार है।

Aligarh News: रिंग रोड में 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटाओं की जाएगी जमीन

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ रिंग रोड परियोजना के लिए 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटाओं की जमीन ली जाएगी। कोल व गभाना तहसील के अर्न्तगत आने वाले गाटा चिन्हित कर लिए गए हैं। सभी गाटा नंबरों का तहसील अभिलेखों से बिन्दुवार मिलान कराया जाएगा। इस संबंध में कलक्ट्रेट में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून को 33.38 किलोमीटर लंबे अलीगढ़ रिंग रोड की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद नौ जुलाई से प्रस्तावित 37 गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त, नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन (सीएलयू), गिफ्ट डीड, बंधक समेत अन्य राजस्व कार्यों के लिए एनएचएआई की अनापत्ति (एनओसी) अनिवार्य कर दी गई थी। अब गाटा स्तर पर सत्यापन पूरा होने के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित 33.38 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनाया जाना है।

ये भी पढ़ें:Ara News: आरा-बैरिया फोरलेन सड़क के लिए भोजपुर के 21 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने का आदेश

बैठक में चर्चा

सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि रिंग रोड की जद में आने वाले 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटा नंबरों का तहसील अभिलेखों से बिंदुवार मिलान कराया जाएगा। सभी अभिलेखों के सत्यापन के बाद अधिग्रहण में शामिल गाटा नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। अधिकारियों ने भूमि की श्रेणी, रकबा और राजस्व अभिलेखों का मिलान कर अधिग्रहण प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने की रणनीति तैयार की। बैठक में कोल और गभाना तहसील के एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित गांवों के लेखपाल मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:न्यू नोएडा बसाने के लिए 37 गांव में होने जा रहा भूमि अधिग्रहण, मिलेगा जेवर एयरपोर्ट जैसा मुआवजा

0-निजी के साथ सरकारी भूमि भी होगी अधिग्रहित

बैठक में सामने आया कि प्रस्तावित रिंग रोड के लिए तीन हजार से अधिक गाटों का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें निजी किसानों की भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि भी शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि गाटा स्तर पर सत्यापन पूरा होने के बाद अधिग्रहण की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और आगे की कार्रवाई में तेजी आएगी।

0-किसानों को गाटा नंबरों की सूची का इंतजार

रिंग रोड की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रभावित गांवों के किसानों में यह जानने की बैचेनी है कि उनकी कौन-कौन सी जमीन परियोजना की जद में आएगी। अभी तक गाटा नंबर सार्वजनिक नहीं होने के कारण लोग तहसीलों और संबंधित अधिकारियों से लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही अधिग्रहण वाले गाटों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।

0-इन 37 गांव से होकर गुजरेगा रिंग रोड

गभाना तहसील -पला सल्लू, कौरह रुस्तमपुर, सांगोर, गिरधरपुर, खेरिया हैवत खां, कलुआ, दादूपुर कोटा, सुमेरपुर, समस्तपुर कोटा व अमरौली

कोल तहसील-कस्तली वैश्य, पला मजरा कस्ती वैश्य, चंदौखा, छेरत सुढ़ियाल, साठा, खेरूपुरा, सपेरा भानपुर, किठारा, जटपुरा, बरौठ, मोरथल, मोहनपुर, नयाबांस नरेंद्रगढ़ी, आजमाबाद मछुआ, सिकंदरपुर मछुआ, खान आलमपुर, इमलानी, मई, महमूदपुर जमालपुर, चंगेरी, भोजपुर, अलहदादपुर, पनैठी, अदौन, जुलूपुर सिहोर, बरौठा व हरदुआगंज

0-वर्जन

दोनों तहसीलों के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अभिलेखों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि परियोजना निर्धारित समय पर आगे बढ़ सके।

-अतुल गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अलीगढ़ रिंग रोड परियोजना के लिए कितनी जमीन ली जाएगी?
अलीगढ़ रिंग रोड परियोजना के लिए 37 गांवों के तीन हजार से अधिक गाटाओं की जमीन ली जाएगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ring Road Aligarh NHAI अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।