Aligarh News: धोबी वाली गली के अधूरे निर्माण पर फूटा गुस्सा
Aligarh News: अलीगढ़ के वार्ड नंबर 10 की धोबी वाली गली में एक माह से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोग गली में फैले मलवा और कीचड़ से परेशान हैं। रविवार को पार्षद पति के आने पर लोगों ने घेराव किया और विरोध जताया। पार्षद ने बताया कि बारिश के कारण काम में देरी हो रही है।
Aligarh News: अलीगढ़। वार्ड नंबर 10 सराय दीनदयाल में धोबी वाली गली में लगभग एक माह पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। मलवा, कीचड़ और धूल से परेशान गली के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को जब पार्षद पति गली में पहुंचे तो दर्जनों लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर विरोध किया। आरोप है कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे परेशानी पैदा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक माह से सड़क खुदी पड़ी है। बच्चों और बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत हो रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही काम पूरा न हुआ तो नगर निगम का घेराव किया जाएगा।
पार्षद पति मनीष अग्रवाल ने बताया कि निर्माण कार्य बारिश के कारण नहीं हो पा रहा है। निर्माण कार्य वार्डों में युद्ध स्तर पर लगाए गए हैं। सभी के कार्य कराए जाएंगे।
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