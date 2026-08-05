Aligarh News: किशोर से कुकर्म करने वाला आरोपी दबोचा,भेजा जेल
Aligarh News: अलीगढ़ में गांधीपार्क थाना क्षेत्र में एक युवक ने 14 वर्षीय किशोर को घर में बंधक बनाकर कुकर्म किया। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में घर में बंधक बनाकर किशोर से कुकर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया।बता दें कि एक मोहल्ला निवासी 14 वर्षीय किशोर रविवार को घर पर था। इसी बीच पड़ोस का ही एक युवक घर पर आ गया। आरोपी ने अपनी बातों में बरगला कर किशोर को कमरे में बंधक बना लिया। उसके साथ कुकर्म कर डाला। विरोध करने पर हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
देर रात पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।