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Aligarh News: किशोर से कुकर्म करने वाला आरोपी दबोचा,भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में गांधीपार्क थाना क्षेत्र में एक युवक ने 14 वर्षीय किशोर को घर में बंधक बनाकर कुकर्म किया। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Aligarh News: किशोर से कुकर्म करने वाला आरोपी दबोचा,भेजा जेल

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में घर में बंधक बनाकर किशोर से कुकर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया।बता दें कि एक मोहल्ला निवासी 14 वर्षीय किशोर रविवार को घर पर था। इसी बीच पड़ोस का ही एक युवक घर पर आ गया। आरोपी ने अपनी बातों में बरगला कर किशोर को कमरे में बंधक बना लिया। उसके साथ कुकर्म कर डाला। विरोध करने पर हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

देर रात पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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