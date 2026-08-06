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Aligarh News: वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो शातिर दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ की थाना सासनीगेट पुलिस ने वाहन चोरी के गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लवकुश और शिवम के पास चोरी की तीन बाइक और एक बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा बरामद हुई है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।

Aligarh News: वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो शातिर दबोचे

Aligarh News: अलीगढ़। थाना सासनीगेट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक के अनुसार पला कबीर नगर निवासी लवकुश पुत्र भूरी सिंह व मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी शिवम उर्फ श्याम पुत्र विजय सिंह को पकड़ा गया है। इसके पास से चोरी की तीन बाइकें व बिना नंबर प्लेट की एक एक्टिवा बरामद की गई है। दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है।

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