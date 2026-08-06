Aligarh News: वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो शातिर दबोचे
Aligarh News: अलीगढ़ की थाना सासनीगेट पुलिस ने वाहन चोरी के गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लवकुश और शिवम के पास चोरी की तीन बाइक और एक बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा बरामद हुई है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
Aligarh News: अलीगढ़। थाना सासनीगेट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक के अनुसार पला कबीर नगर निवासी लवकुश पुत्र भूरी सिंह व मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर निवासी शिवम उर्फ श्याम पुत्र विजय सिंह को पकड़ा गया है। इसके पास से चोरी की तीन बाइकें व बिना नंबर प्लेट की एक एक्टिवा बरामद की गई है। दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।