Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: विशेष लोक अदालत की पत्रावलियों में पक्षकारों में कराई सुलह वार्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'समाधान समारोह' के लिए चिह्नित वादों के लिए विशेष लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता कराई गई। पक्षकारों ने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाने पर सहमति जताई। इसका उद्देश्य न्यायालय में लंबित मामलों को बिना विवाद के सुलझाना है।

Aligarh News: विशेष लोक अदालत की पत्रावलियों में पक्षकारों में कराई सुलह वार्ता

Aligarh News: अलीगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 21, 22 व 23 अगस्त को आयोजित होने वाले ‘समाधान समारोह’ के लिए चिह्नित वादों को लेकर बुधवार को पीठासीन अधिकारियों द्वारा विशेष लोक अदालत की पत्रावलियों में पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता कराई गई। इस दौरान पक्षकारों ने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता प्रकिया अपनाने पर सहमति जताई। इस वार्ता का मुख्य उदेश्य न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी बातचीत और मध्यस्थों की मदद से बिना किसी विवाद के सुलझाना है। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने से पक्षकारों का समय, धन और मानसिक तनाव की बचत होती है और दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है।

पक्षकारों की सहमति मिलने के बाद अब मामलों को प्रशिक्षित मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों की शर्ते सुनकर अंतिम सुलह समझौता किया जा सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।