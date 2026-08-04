Aligarh News: क्ल्ब ने डायलिसिस के लिए सहायता प्रदान की
Aligarh News: अलीगढ़ के इनर व्हील क्लब ने अपने जीवनधारा-वन क्लब, वन डायलिसिस पहल के तहत बॉबी का समर्थन किया है। क्लब ने डायलिसिस के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और मरीज को फल भेंट कर भावनात्मक सहयोग दिया। कोषाध्यक्ष ने बॉबी को ₹500 की सहायता दी। इस सेवा गतिविधि में क्लब के कई सदस्य शामिल हुए।
Aligarh News: अलीगढ़। इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ ने अपनी प्रमुख सेवा पहल जीवनधारा-वन क्लब, वन डायलिसिस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है। इस परियोजना के तहत क्लब ने बॉबी को गोद लिया है, जिनका डायलिसिस उपचार डॉ. मणि भार्गव की देखरेख में वरुण ट्रॉमा हॉस्पिटलमें चल रहा है। इस पहल के तहत क्लब द्वारा बॉबी के चल रहे डायलिसिस उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। सदस्यों ने मरीज को ताजे फल भेंट कर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए स्नेह, प्रोत्साहन और भावनात्मक सहयोग का संदेश दिया। साथ ही, कोषाध्यक्ष द्वारा मरीज को ₹500 रु. की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।
इस सेवा गतिविधि में क्लब सचिव वर्षा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संगीता खुराना, संपादक सिंपल अग्रवाल उपस्थित रहीं।
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