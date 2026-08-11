Aligarh News: राजस्थानी रंगों से सजी सखियों की सुरम्य शाम

Aligarh News: अलीगढ़। इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ सिटी ने रामघाट रोड स्थित होटल में ‘पधारो बाईसा री हवेली’ थीम पर एक रंगारंग एवं राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत सखी मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सखियां पारंपरिक राजस्थानी परिधान एवं रंग बिरंगे लहरिया परिधानों में सजकर पहुंचीं। हंसी ठिठोली, आपसी संवाद, मनोरंजक गतिविधियों, घूमर की थाप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को खुशनुमा और जीवंत बना दिया। क्लब की एडिटर संगीता बंसल ने बताया कि ‘पधारो बाईसा री हवेली’ कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सखियों को राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और आपसी आत्मीयता से जोड़ना था। सावन के इस खुशनुमा मौसम में रंग बिरंगे लहरिया परिधान, राजस्थानी लोकगीत, घूमर और पारंपरिक अंदाज के साथ कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया कि सभी सखियों को राजस्थान की संस्कृति का आनंद एक साथ मिल सके।