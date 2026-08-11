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Aligarh News: राजस्थानी रंगों से सजी सखियों की सुरम्य शाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के इनर व्हील क्लब ने 'पधारो बाईसा री हवेली' थीम पर एक सखी मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सखियों ने राजस्थानी परिधान पहनकर भाग लिया। यह आयोजन सखियों को राजस्थानी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आनंददायक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

Aligarh News: राजस्थानी रंगों से सजी सखियों की सुरम्य शाम

Aligarh News: अलीगढ़। इनर व्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ सिटी ने रामघाट रोड स्थित होटल में ‘पधारो बाईसा री हवेली’ थीम पर एक रंगारंग एवं राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत सखी मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सखियां पारंपरिक राजस्थानी परिधान एवं रंग बिरंगे लहरिया परिधानों में सजकर पहुंचीं। हंसी ठिठोली, आपसी संवाद, मनोरंजक गतिविधियों, घूमर की थाप और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को खुशनुमा और जीवंत बना दिया। क्लब की एडिटर संगीता बंसल ने बताया कि ‘पधारो बाईसा री हवेली’ कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सखियों को राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और आपसी आत्मीयता से जोड़ना था। सावन के इस खुशनुमा मौसम में रंग बिरंगे लहरिया परिधान, राजस्थानी लोकगीत, घूमर और पारंपरिक अंदाज के साथ कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया कि सभी सखियों को राजस्थान की संस्कृति का आनंद एक साथ मिल सके।

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इस अवसर पर सारिका सक्सेना, तनु वार्ष्णेय, डॉ. लकी गुप्ता, रागिनी वार्ष्णेय, रजनी गर्ग, डॉ. पारूल गर्ग, कविता गुप्ता, संगीता बंसल, कविता जैन, सारिका जैन, सीमा जैन, प्रीति गुप्ता, श्वेता अग्रवाल, कल्पना वास, मिनी अग्रवाल ने भाग लिया। क्लब की अध्यक्ष नीना जैन ने सभी सखियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ व्यस्त जीवन में आनंद और आत्मीयता के खूबसूरत पल प्रदान करते हैं। सचिव डॉ. शुभ्रा जैन ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोषाध्यक्ष अलका अग्रवाल ने भी आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। संयोजक बबीता मांगलिक, पूजा अग्रवाल रहीं।

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