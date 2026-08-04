Aligarh News: तीन सदस्यीय जांच टीम गठित, दोनों अस्पतालों से मांगा जवाब
Aligarh News: अलीगढ़ में इलाज में लापरवाही के आरोप में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज को बघेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां गलत तरीके से कैनुला लगाने के कारण संक्रमण बढ़ गया। परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जो सभी पक्षों को सुनकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इलाज में कथित लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सीएमओ के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। टीम पीड़ित परिवार के साथ-साथ बघेल हॉस्पिटल और क्वार्सी स्थित वरुण ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों व अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सुनेगी। सभी पक्षों को संबंधित साक्ष्यों के साथ गुरुवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता कमलेश पत्नी ऋषि कुमार शर्मा निवासी नौरंगाबाद के अनुसार, 27 जुलाई की रात सांस लेने में तकलीफ होने पर उनके पति को बघेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।
आरोप है कि उपचार के दौरान कैनुला गलत तरीके से लगाने से दवा नस के बजाय मांसपेशियों में चली गई। इसके बावजूद लगातार ड्रिप चढ़ाई जाती रही, जिससे हाथ में सूजन और संक्रमण बढ़ गया। परिजनों की शिकायत के बावजूद समय रहते उचित उपचार नहीं किया गया। परिजनों ने 29 जुलाई को मरीज को बघेल हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर वरुण ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि गलत तरीके से ड्रिप लगाने के कारण हाथ में सेप्टिक संक्रमण फैल चुका है और हाथ काटने की नौबत आ सकती है। हालांकि उपचार के दौरान रविवार शाम मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया था। एसीएमओ डॉ. एसके जैन ने बताया कि टीम गठित कर दी है। बघेल हॉस्पिटल व वरुण ट्रॉमा के चिकित्सकों से जवाब मांगा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।