Aligarh News: तीन सदस्यीय जांच टीम गठित, दोनों अस्पतालों से मांगा जवाब

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इलाज में कथित लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सीएमओ के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। टीम पीड़ित परिवार के साथ-साथ बघेल हॉस्पिटल और क्वार्सी स्थित वरुण ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों व अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सुनेगी। सभी पक्षों को संबंधित साक्ष्यों के साथ गुरुवार को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता कमलेश पत्नी ऋषि कुमार शर्मा निवासी नौरंगाबाद के अनुसार, 27 जुलाई की रात सांस लेने में तकलीफ होने पर उनके पति को बघेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

आरोप है कि उपचार के दौरान कैनुला गलत तरीके से लगाने से दवा नस के बजाय मांसपेशियों में चली गई। इसके बावजूद लगातार ड्रिप चढ़ाई जाती रही, जिससे हाथ में सूजन और संक्रमण बढ़ गया। परिजनों की शिकायत के बावजूद समय रहते उचित उपचार नहीं किया गया। परिजनों ने 29 जुलाई को मरीज को बघेल हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर वरुण ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि गलत तरीके से ड्रिप लगाने के कारण हाथ में सेप्टिक संक्रमण फैल चुका है और हाथ काटने की नौबत आ सकती है। हालांकि उपचार के दौरान रविवार शाम मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया था। एसीएमओ डॉ. एसके जैन ने बताया कि टीम गठित कर दी है। बघेल हॉस्पिटल व वरुण ट्रॉमा के चिकित्सकों से जवाब मांगा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।